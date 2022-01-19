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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

عدد أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة.. ليست تسعة وتسعين

أسماء الله الحسنى
أسماء الله الحسنى في القرآن

عدد أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة ، في هذا الشأن أوضح الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عدد أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة.

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عدد أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة

 

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن أسماء الله في القرآن الكريم 150 اسماً والسنة 160 اسماً ، ولو جمعنا الأسماء كلها وحذفنا المكرر منها سيكون الناتج النهائي أن أسماء الله الحسني حوالي 260 اسماً لله تعالى.

أسماء الله الثابتة في القرآن


أسماء الله الحسنى الصحيحة
وقال أمين الفتوى، إن المسلم في الدعاء لله تعالى ، يختار اسم الله وفقا لما هو مناسب لحاجته، فالعلماء قالوا في تفسير قوله تعالى "وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا" أن المسلم يأخذ من أسماء الله ما يكون محققاً لما يريد أن يدعو به.

دعاء أسماء الله الحسنى

وشرح كلامه قائلا : الله سبحانه وتعالى من أسمائه "الكريم" فيقول عند الدعاء: اللهم يا كريم اكرمني، أو يا رحمن يا رحيم ارحمني، والسيدة عائشة لما سألت الرسول الكريم عن ماذا تقول إذا رأيت ليلة القدر فقال لها النبي قولي "اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني".


حديث أسماء الله الحسنى 99

وذكر أمين الفتوى، أن العلماء فسروا حديث النبي الذي قال فيه "إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة" بأن الغرض من العدد ليس الحصر ، فالنبي يريد أن يقول إن هناك من بين التسعة وتسعين اسما لله تعالى هي التي تحدث الأثر الأكبر ، لكن هذا لا يمنع أن هناك أسماء أخرى ويزيد العدد عن تسعة وتسعين.

دعاء أسماء الله الحسنى

كما كان النبي يقول في دعائه "اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك".

القرآن الكريم

الدعاء بأسماء الله الحسنى

تلقى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤالا يقول صاحبه: “أي أسماء الله الحسنى يتجلي بها الله علينا في العشر الأواخر من رمضان؟”.

وأجاب الدكتور علي جمعة، خلال فيديو عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، عن السؤال قائلا: "العفو هو الاسم الذى دلنا عليه رسول الله بالتجلي فى هذه الليالي، فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا؟"، قَالَ: "قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي “اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا”.

أسماء الله الحسنى لا نهاية لها

روى  خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة".

وأوضح الجندي خلال برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية " دي ام سي" أن الحديث هنا ليس للحصر.. أسماء الله لا حصر ولا نهاية لها".

وأضاف أن أسماء الله الحسنى لا حصر لها ولا نهاية لها، موضحًا أن الرسول صلى الله عليه وسلم،  يقول وهو يدعو ربه: "أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب"، مشيرا إلى أن هناك  أسماء لا نعلمها استأثر بها في علم الغيب عنده.

وتابع: "اسماء ربنا مش 99 اسم بس .. أنت أمرت بالتعبد بما وصل إليك .. لكن متقفلهاش بقى".
 

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