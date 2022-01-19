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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بـ150 جنيها في اليوم.. محافظة الجيزة تعلن عن فرصة عمل

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، عن حاجتها إلى عمال نظافة للعمل بقطاعات النظافة المختلفة، في أعمال الكنس وخلافه.

وأوضحت المحافظة، في إعلانها، أن قيمة الأجر الصافي اليومي للعامل تقدر بـ150 جنيها للعمل لمدة 8 ساعات على مدار اليوم.

ونوهت المحافظة، بأن المستندات المطلوبة من المتقدمين، تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية.

وأشارت إلى أنه على من يرغب في التقدم التوجه إلى مقار الأحياء طبقا للأقرب لمحل السكن: (الدقي - العجوزة - بولاق الدكرور - الوراق - شمال الجيزة - جنوب الجيزة - العمرانية - الطالبية - الهرم)، وذلك لتسليم الأوراق والمستندات المطلوبة اعتبارًا من تاريخه وحتى يوم الإثنين الموافق 31-1-2022 علمًا بأن العمل مستمر أيام العطلات.

الجيزة محافظة الجيزة بولاق الدكرور شمال الجيزة بطاقة الرقم القومي المستندات المطلوبة قطاعات النظافة

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