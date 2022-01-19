الأردن .. تحذيرات للمواطنين بالابتعاد عن مجاري السيول

أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية ، اليوم الأربعاء، نداءا عاجلا أهابت فيه بالمواطنين والمقيمين الابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والتأني في أثناء القيادة خاصة لسالكي الطرق الخارجية.

وبدورها ، فقد شددت الناطقة باسم الوزارة المهندسة عروب العبادي، على ضرورة عدم التجمهر عند المناطق التي تشهد تساقطات للثلوج، وعدم ركن المركبات على جوانب الطرق.

وحذرت من مسألة الانجمادات التي قد تتشكل الليلة نتيجة للمنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة، مشيرة إلى أن المواطن يعتبر شريكا أساسيا.

وكانت قد أعلنت الوزارة، العمل ضمن خطة الطوارئ القصوى بدءا من صباح اليوم الأربعاء تزامنا مع الظروف الجوية المتوقعة التي تؤثر على المملكة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي وصل رؤيا نسخة عنه، جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة ومعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها الـ98 الموزعة على مختلف محافظات المملكة.

وعممت الوزارة على مديرياتها ومكاتبها في مختلف أنحاء المملكة الاستعداد التام لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة وإجراء جولات تفقدية دورية للمناطق كافة.

وشددت الوزارة في تعميمها على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل فوري للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع.

وأشارت إلى أنه سيتم من خلال خطة الطوارئ القصوى تثبيت الآليات في المناطق الأكثر تأثرا بالحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها