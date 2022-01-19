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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأرصاد: سقوط أمطار مستمر اليوم على القاهرة وعدد من المحافظات

سقوط أمطار
سقوط أمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد صباح اليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على شمال البلاد والسواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة الكبرى.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من المتوقع خلال ساعات اليوم استمرار سقوط الأمطار، والتي ستكون من خفيفة إلى متوسطة على كل المناطق المطلة على البحر المتوسط ومحافظات الوجه البحرى، وخفيفة على القاهرة الكبرى.

وتابعت أن اليوم يستمر الإنخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أنه سيكون هناك غياب لأشعة الشمس خلال فترات النهار مع تكون السحب، بارد على السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى وشمال الصعيد، ومائل للبرودة على محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

وأشارت إلى أنه خلال ساعات الليل يكون الطقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، ومن الممكن أن يكون برد قارص يصل إلى حد السقيع فى وسط سيناء وشمال الصعيد، حيث من المحتمل أن تصل إلصغرى إلى 3 درجات مئوية، والصفر على مرتفعات سانت كاترين.

وأفادت أن اليوم هناك نشاط بالرياح، حيث أنها تكون ما بين ال30 وال50 كيلو متر بالساعة، مما يزيد الشعور بانخفاض درجات الحرارة، كما أن البحر المتوسط غير مؤهل تماما لأعمال الصيد والملاحة البحرية.

وتابعت أنه بدءا من غدا من المتوقع تلاشي فرص سقوط الأمطار وتعود الشبورة المائية بالظهور بالصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط امطار شمال البلاد القاهرة الكبرى فرص سقوط الأمطار البحر المتوسط

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