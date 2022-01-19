عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التحفظ على 26 طنا من المواد الغذائية في حملات مفاجئة بالإسكندرية

حملات مكبرة بأحياء
حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن جميع الجهات الرقابية والتنفيذية بالمحافظة تقوم بالعديد من الحملات لضبط أي مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي أو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، والتحفظ عليها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن الحملات على الأسواق والمحال تقوم بضبط المخالفين وردعهم، ومعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم، في إطار توجيهات الحكومة بالحرص على صحة وسلامة المواطن.

وشنت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور يوسف شباط، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية عدة حملات خلال الأسابيع الماضية، أسفرت عن التحفظ علي 26 طنا بإجمالي  18 محضرا تم التحفظ على المنتجات غير الصالحة للإستهلاك الآدمى والمجهولة المصدر، واللحوم التي ثبت ذبحها خارج المجازر الحكومية، وإبلاغ المختصين لاتخاذ إجراءات التخلص منها بالطرق المتبعة في هذا الشأن

الاسكندرية الرقابة الإدارية المجازر الحكومية منتهية الصلاحية الطب البيطري محافظ الاسكندرية

موضوعات متعلقة

بدء التشغيل التجريبي لمنظومة دعم النشر العلمي يناير الجاري بجامعة الإسكندرية

برودة تصل لحد الصقيع.. أمطار متواصلة حتى فجر اليوم بالإسكندرية

كيف تتغلب الإسكندرية على مشكلة النوات والأمطار المزمنة؟

البابا تواضروس يؤدي قداس عيد الغطاس بالإسكندرية .. شاهد

عضو بالشيوخ: قرارات الرئيس السيسي هدية للمواطن البسيط

دعمًا للمرأة..عضو بالشيوخ يدعو الحكومة لتأييد مقترح منح الأب إجازة لرعاية الطفل

تعليم الإسكندرية: انتظام امتحانات النقل ولا شكاوى من اللغة الاجنبية للصف الرابع

"غرفة الإسكندرية": حريصون على زيادة التعاون التجاري بين مصر وباكستان

ترشيحاتنا

ريحة غاز في شوارع الجيزة.. وزارة البترول توضح الأسباب

خسائر فادحة.. الجيش اليمني يحبط هجوما بريا لميلشيا الحوثي بمحافظة حجة

لمواجهة البرد.. توزيع بطاطين على وديان الاسباعية والخرازين والاسقف والراحة والسعال بسانت كاترين

وقت أذكار المساء ومتى ينتهي .. وأفضل الأذكار الثابتة عن النبي ؟

السيسي يوجه باتخاذ ما يلزم لتقليل الكثافات في الجامعات والمدارس والمصالح الحكومية

أفغان يصطفون في طوابير بكابول للحصول على رغيف خبز ..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل الإبراشي: اتجوزت علشان خايف اتسجن| نوستالجيا

على طريقة رمضان صبحي.. هل يحسم الأهلي التعاقد مع محمود تريزيجيه؟

منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول معرض الكتاب.. تفاصيل

بشرى سارة.. الصحة العالمية: إصابات متحور أوميكرون تنخفض عالميا.. تفاصيل

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء موجة البرد.. فيديو

لحظة اعتقال ممثلة شهيرة داخل ملهى ليلي في أمريكا.. فيديو

بعد خناقة هبطلك كورة.. عقوبة ضخمة على ياسر إبراهيم لاعب الأهلي

مدبولي: الحكومة ستبدأ في تنفيذ قرارات السيسي الخاصة بالزيادات المالية الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين "سهم-1" بالمنطقة المركزية العسكرية

أصحاب ولا أعز .. كل ما تريد معرفته عن أول فيلم عربي لـ نتفليكس

حادث نادر جدا.. طفلة عمرها 8 سنوات تنجب مولودًا في ظروف غامضة.. صور

لحظة اعتقال ممثلة شهيرة داخل ملهى ليلي في أمريكا.. فيديو

فيديو

نشرة الفن.. هدى المفتي تصاب بكسر في قدمها.. ورشوان توفيق يكشف آخر تطورات حالته الصحية|فيديو

عمل فى بنزينة وتقاضى جركن عصير..نجم مسرح مصر يكشف معاناته قبل الشهرة

الأرصاد تحذرمن موجة انخفاض مستمرة ودرجات حرارة تصل لصفر ببعض المناطق

8 أمراض تنتقل عند تقبيل الرضع تعرف عليها وكيفية علاجها.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ