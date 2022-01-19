التحفظ على 26 طنا من المواد الغذائية في حملات مفاجئة بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن جميع الجهات الرقابية والتنفيذية بالمحافظة تقوم بالعديد من الحملات لضبط أي مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي أو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، والتحفظ عليها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن الحملات على الأسواق والمحال تقوم بضبط المخالفين وردعهم، ومعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم، في إطار توجيهات الحكومة بالحرص على صحة وسلامة المواطن.

وشنت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور يوسف شباط، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية عدة حملات خلال الأسابيع الماضية، أسفرت عن التحفظ علي 26 طنا بإجمالي 18 محضرا تم التحفظ على المنتجات غير الصالحة للإستهلاك الآدمى والمجهولة المصدر، واللحوم التي ثبت ذبحها خارج المجازر الحكومية، وإبلاغ المختصين لاتخاذ إجراءات التخلص منها بالطرق المتبعة في هذا الشأن