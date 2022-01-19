محمد عواد يشارك بمران الزمالك اليوم

حرص محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على المشاركة بشكل كامل في تدريبات حراس المرمى التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة.



تأتي مشاركة عواد في التدريبات،على الرغم من مشاركته بالأمس في لقاء فاركو بكأس الرابطة، وأدى الحارس تدريبات قوية برفقة الثنائي السيد عطية ومعاذ علاء تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية خاصة للسداسي رزاق سيسيه وإسلام جابر وحسام عبد المجيد ويوسف أسامة نبيه ومحمد أشرف روقا وعبدالله جمعة، خلال تدريب الفريق اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.



وقام السداسي بأداء تدريبات الركض حول الملعب لمدة ٢٠ دقيقة ، وبعدها خاض اللاعبون فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران.



وتحدث مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق مع السداسي ومنحهم بعض التعليمات، ثم توجه اللاعبون لصالة الجيمانيزيو لخوض تدريبات استشفائية.



ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة .