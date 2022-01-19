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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

دار الكتب والوثائق تناقش "التحول الرقمي وفنون الطفل".. الأحد

صدى البلد

يعقد مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة الدكتور أشرف قادوس، الملتقى الشهري الأربعين لمبدعي ونقاد أدب الطفل حول "التحول الرقمي وفنون الطفل"، في الواحدة ظهر الأحد المقبل، الموافق 23 يناير الجاري، بمقر المركز، ويدير الملتقى الكاتب المسرحي أحمد سويلم.

فن حركي

يتضمن الملتقى عرض ومناقشة الأوراق البحثية التالية: دور الفنون التعبيرية في الارتقاء بأدب الطفل الرقمي، للدكتور مختار يونس، بالمعهد العالي لفنون الطفل – أكاديمية الفنون، والدكتور سعد عبد المجيد، خبير تربوي، وتوظيف تقنيات تكنولوجيا الفن الحركي فى نصوص مسرح الطفل المعاصر، لـ محمد جمال الدين أمين، معلم أول وخبير تربية موسيقية، ومسرح الطفل والتحول الرقمي، للمؤلف والمخرج المسرحي مجدي مرعي، والتقنيات الحديثة وأثرها على مستقبل مسرح الطفل، لـ رجاء محمود، معلم خبير وموجهة تربية مسرحية.

أدب الطفل الإدارة المركزية للمراكز العلمية التحول الرقمي الكاتب المسرحي أحمد سويلم فنون الطفل

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