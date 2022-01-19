طلبات مناقشة عامة ومشاريع قوانين.. ننشر جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل

يشهد مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع المقبل، مناقشات مكثفة لعدد من طلبات النواب، وإبداء الرأي النهائي في عدد من مشاريع القوانين، بالإضافة لمناقشة تقارير اللجان.

ويناقش المجلس يوم الأحد المقبل طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد لمناقشتها، مقدمة من:

1 العضو مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي.

2العضو جيهان البيومي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رقمنة الكتاب الجامعي.

3العضو نشوى الشريف وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من المغالاة في مصاريف المدارس الخاصة والدولية.

4 العضو عاطف المغاوري وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن آليات الرقابة على المصنفات الفنية في إطار القانون.

5 العضو آيات الحداد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه.

ويشهد المجلس يوم الأحد أيضا، أخذ الرأي النهائي على:

1) مشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.

2) مشروع القانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

3) مشروع القانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

كما يناقش عدد من تقارير اللجان:

1) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت).

2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لجنتي السياحة والطيران المدني، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.

ويشهد مجلس النواب يوم الاثنين المقبل مناقشة تقارير اللجان التالية:

1) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.