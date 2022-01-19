مدرب مالي: لم يعد هناك منتخبات صغيرة فى أفريقيا

قال محمد ماجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي الأول لكرة القدم إن جميع الفرق المشاركة في بطولة كأس امم إفريقيا ليست ضعيفة.

وقال ماجاسوبا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة موريتانيا: "لم يعد هناك منتخبات صغيرة في إفريقيا ، ما يهمنا هو الفوز غدا على موريتانيا لضمان تصدر المجموعة".

من جانبه قال حاماري تراوري: "سنبذل قصارى جهدنا للفوز على موريتانيا ونأمل أن نحصل على المركز الأول في المجموعة".

وأتم تصريحاته "كل شيء ممكن، نحن مجموعة متماسكة من اللاعبين".

ويلعب منتخب مالي غدا الخميس ضد موريتانيا في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

ويتصدر منتخب مالي المجموعة السادسة بكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 برصيد 4 نقاط.