محافظ شمال سيناء: شعور أهالي الشيخ زويد لا يوصف بعد عودتهم لمنازلهم

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن أهالي سيناء المتضررين من العمليات الإرهابية بدأوا في العودة، موضحا أن سكان القرى يعودون بمعدل مرتين كل أسبوع.

وأشار محافظ شمال سيناء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إلى أن شعور أهالي الشيخ زويد لا يوصف، وخاصة عند عودتهم لأراضيهم مرة أخرى، مضيفا: “كل واحد عارف بيته ومزرعته، المواطنون يقبلون الأرض حين عودتهم في مشهد لا ينسى”.

وأوضح أن الدولة خصصت تعويضات للمواطنين الذين تضررت منازلهم أو مزارعهم، منوها إلى أن المحافظة افتتحت ملعب «نجيل صناعي» لأهالي الشيخ زويد.

ولفت اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، إلى أن قيمة التعويضات تختلف من منزل لآخر وفقا للتقييم، مشيدا بجهود المواطنين في التعاون مع الأجهزة والإبلاغ عن أي أمر غريب.

وأكد المحافظ أن عملية عودة المواطنين تتم على مراحل، وسيعود جميع الأهالي إلى قراهم خلال شهرين أو 3 شهور.

وأوضح أن مطالب المواطنين انحصرت في توصيل الكهرباء والمياه النقية، موضحا أن القرية فيها محطة تحلية لم تتعرض لأي تدمير خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن مدينة رفح الجديدة تضم أكثر من 10 آلاف شقة و400 منزل بدوي، مشيرا إلى أن كمية المياه المعالجة ، سيساهم في زراعة 615 ألف فدان.

وأكد أن تكلفة المشروعات التي خدمت التنمية في سيناء السنوات الماضية بلغت 650 مليار جنيه، موضحا أنه من المقرر الانتهاء من البنية الأساسية لزراعة 500 فدان خلال عام.

وأكمل: «يوجد محطتي تحلية في رفح، و4 آخرين في العريش، فضلا عن محطة توفر 300 ألف متر مكعب، بطاقة 100 ألف خلال العام الأول، ثم ترتفع إلى 300 ».



