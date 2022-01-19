وفاة الزميلة آمال حنفي مدير تحرير أ ش أ الأسبق عن عمر يناهز 81 عاما

فقدت أسرة وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم واحدة من أبرز كفاءاتها بوفاة الزميلة آمال حنفي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق، عن عمر يناهز 81 عاما إثر صراع مع المرض استمر لعدة أشهر.

ولدت الفقيدة الراحلة عام 1941 وتخرجت في كلية الآداب قسم صحافة بجامعة القاهرة عام 1962، والتحقت عقب تخرجها للعمل محررة صحفية في وكالة أنباء الشرق الأوسط، وتدرجت في مناصب العمل المختلفة داخل الوكالة حتى رُقيت مديرا للتحرير، ثم عملت عقب بلوغها سن التقاعد مستشارا لرئيس تحرير الوكالة.

وتعد الفقيدة الراحلة أحد الكفاءات البارزة في تاريخ وكالة أنباء الشرق الأوسط، وتربطها علاقات متميزة بجميع قياداتها وزميلاتها وزملائها ومرؤوسيها.