إبراهيم عيسى: مصر حققت إنجازا في توفير اللقاحات.. وأوميكرون خطر على البيوت

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الحصول على لقاحات كورونا مهمة خلال الفترة الحالية مع انتشار متحور أوميكرون على مستوى العالم، قائلا: "لو دخل أوميكرون لبيت سيتسبب فى عدوى البيت كله، وأصبح التعامل مع نزلات البرد على أنها المتحور الجديد وصحيح الوفيات أقل ولكن في إصابات كتير".

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن مصر حققت إنجازا عظيما فيما يخص توفير اللقاحات للمصريين وتوفير كل أنواع اللقاحات ووجودها في كل المدارس والجامعات، مؤكدا أن ما تفعله مصر من توفير اللقاحات شديد العظمة ويحسب للحكومة.

وتابع إبراهيم عيسى : "لدينا 62 مليون جرعة الآن وعايزين كل الناس تأخذ اللقاحات فضلا عن أن الذى لم يحصل على اللقاح خطر على نفسه وعلى غيره ومن غير اللقاح هنزود الحمل على المجتمع سواء البيت والأهل وتلقحوا تصحوا".