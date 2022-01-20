نوال الزغبي تعلن تفاصيل حفلها القادم بالأردن

روجت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لحفلها القادم بمناسبة الفالنتين عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “متحمسة للحفل ولا استطيع انتظار الوقت للأحتفال بالفالنتين معكم موعدنا الجمعة 11 فبراير في الأردن”.

وكانت قد طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبى ، مؤخرا كليب أغنيتها الجديدة "قلبى على قلبه"، عبر يوتيوب، وهى من كلمات أحمد ماضى، وألحان زياد برجى، ونشرت جزءاً منها عبر حسابها على انستجرام.



وتقول كلمات الأغنية: "قلبى على قلبه.. جوَّا عيوني بخبيه.. كرمالو بعمل شو ما بدو.. بيؤمرنى أمِر، مش بس بحبه.. أنا بعشق كل شي فيه، قلبي وعيونى بيبقو حدو.. ع طول العمر، من لما عشقتو وعيونى ما ناموا، ما بنسى صوتو ما بنسى كلامه".