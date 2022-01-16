أنا مش حلوة.. نوال الزغبي: الحديث عن جمالي كان عقدتي منذ الطفولة

كشفت الفنانة نوال الزغبي، خلال برنامج بصراحة الذي يُعرض على «MBC مصر»، عن علاقتها بالإعلامي نيشان الذي كان ضيفا في الحلقة وعن عقدة حياتها.

نوال الزغبي تتحدث عن عقدة حياتها

وكشفت نوال الزغبي ، عن عقدة حياتها التي لازمتها لفترة طويلة خلال السنوات الماضية، حيث كانت تشعر أنها ليست على قدر كبير من الجمال، وفي نفس الوقت كان يشعرها البعض أنها جميلة ويتحدثون عن جمالها، وكانت تتعجب من هذا الأمر، وظلت معها هذه العقدة كثيراً ولكنها الآن تشعر نفسها من ضمن قائمة الستات الحلوة.

وقالت نوال الزغبي، خلال برنامج "بصراحة مع"، الذي تقدمه بصحبة الإعلامي نيشان، على قناة "MBC مصر"، عن العقدة: "كان فيه عقدة معينة لازمتني في حياتي لعمر معين، إني أنا مش حلوة، كنت دايما وحياة ربنا بحس إني مش حلوة، ولما حد يقولي إيه الجمال ده بحس أنهم بيكذبوا عليا، دي كانت عقدتي، ورغم كده كنت بشوف ناس كتير بيحكوا في جمال نوال الزغبي، وأسأل نفسي طب إزاي كده".

نوال الزغبي وكيفية تخلصها من العقدة

وأضافت الزغبي، في تصريحاتها أن هذا الأمر حدث عندما كانت ما زالت في مرحلة صغيرة في العمر، "كنت صغيرة، بس دلوقتي بقيت شايفة نفسي ست حلوة، لأن الحلو مش بالضروري يكون حلو الشكل، حلاوة الروح كتير مهمة"، مشيرة إلى أن وقت مشاركتها في ستوديو الفن، برنامج المسابقات الغنائية الشهير، كان ذلك الشعور ما زال يلازمها، لكنها تخلصت من هذه العقدة بعدما بدأ الجميع يحكي بجمال نوال الزغبي، وبعدما نضجت، وأشعرت أن الحلاوة ليست بالشكل حسب تعبيرها.

وحكت نوال: "نضجت وعرفت إني ست حلوة مش ضروري بالشكل فيه عندي مميزات"، لافتة إلى أن حلاوة الروح من الأشياء المهمة التي يجب أن يتمتع بها أي شخص في الحياة وهي المميزة.

وطرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، مؤخرا كليب أغنيتها الجديدة "قلبى على قلبه"، عبر يوتيوب، وهى من كلمات أحمد ماضى، وألحان زياد برجى، ونشرت جزءاً منها عبر حسابها على انستجرام.



وتقول كلمات الأغنية: "قلبى على قلبه.. جوَّا عيوني بخبيه.. كرمالو بعمل شو ما بدو.. بيؤمرنى أمِر، مش بس بحبه.. أنا بعشق كل شي فيه، قلبي وعيونى بيبقو حدو.. ع طول العمر، من لما عشقتو وعيونى ما ناموا، ما بنسى صوتو ما بنسى كلامه".