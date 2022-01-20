عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جنة الخالق على الأرض.. أشهر الأماكن السياحية بمدينة سانت كاترين

سانت كاترين
سانت كاترين

تغرب الشمس و تتعامد بين جبال سانت كاترين الشاهقة نهارا، في منظر خلاب يسحر كل من مر عليه، أعلي جبال سيناء، وتتساقط عليه الثلوج في هذا الوقت من العام ليحول مصر لقطعة من أوروبا.

txt

الحرارة 2 تحت الصفر في سانت كاترين.. تفاصيل حالة الطقس خلال24 ساعة..فيديو

txt

النجوم تزيد سمائها والثلوج تعلو الجبال.. سانت كاترين تحولت لقطعة من أوروبا |شاهد


وتشتهر سانت كاترين بأنها المنطقة السياحية الأكثر شهرة في جمهورية مصر العربية وذلك لما يتواجد بها من معالم تاريخية ودينية عظيمة بالإضافة إلى ما توفره من الأنشطة السياحية التي يُمكنك ممارستها كتسلق الجبال والتخييم وسط الصحراء والإستمتاع بمشاهدة منظري الغروب وشروق الشمس مع إطلالة بانورامية ساحرة للمنطقة الأثرية، ومن أفضل أوقات زيارتها خلال فصل الشتاء خاصًة خلال شهر يناير حيث يكثر الثليج بها الذي يُغطي الجبال ويجعل تسلقها أكثر إثارة وتشويقًا

وأهم هذه المعالم  "دير سانت كاترين "،  ويقع  أسفل جبل كاترين أعلى الجبال في مصر، بالقرب من جبل موسى،  ويقال عنه أنه أقدم دير في العالم، يعد مزارا سياحيا كبيرا، حيث تقصده أفواج سياحية من جميع بقاع العالم، وهو معتزل، يديره رئيس الدير وهو أسقف سيناء، والذي لا يخضع لسلطة أية بطريرك أو مجمع مقدس ولكن تربطه علاقات وطيدة مع بطريرك القدس لذلك فإن اسم بطريرك القدس يذكر في القداسات، وأسقف سيناء يدير إلى جانب الدير الكنائس والمزارات المقدسة الموجودة في جنوب سيناء في منطقة الطور وواحة فيران وطرفة.

فمدينة سانت كاترين على الرغم من طبيعتها الصحراوية إلا أنها ذات مكانة سياحية وتاريخية عظيمة في العالم وذلك لما تضمه من المعالم الدينية ذات المكانة التاريخية العظيمة التي جعلت مختلف الزوار من مختلف دول العالم يتوافدون إليها للتعرف على تاريخها العريق، بالإضافة إلى القيام بالأنشطة السياحية والترفيهية المتنوعة كزيارة تلك المعالم والتعرف عليها، وتسلق الجبال المتواجدة بها لتجربة مغامرة جديدة مع مشاهدة المدينة في إطلالة بانورامية ساحرة.

المعالم السياحية المتواجدة في سانت كاترين:

كنيسة الدير:
تقع الكنيسة أسفل جبل سانت كاترين وتُعتبر من أقدم دور العبادة القبطية التي تم تأسيسها خلال القرن السادس الميلادي، وعلى الرغم من أن الدير من الأديرة القبطية إلا أنه لا يخضع لأية نفوذ خارجية، ويضم بداخله مجموعة من الهدايا والمقتنيات التاريخية التي تعود للملوك والحكام القدامى.

الشجرة المعلقة:
وهي الشجرة التي توهجت إثباتًا من الله على وجوده لنبيه "موسى" عليه السلام، وقد حاول المختصون نقل تلك الشجرة إلى مكان آخر إلا أنها لم تنمو في أى مكان آخر لذا ظلت في مكانها ذلك حتى يومنا هذا.

مسجد الدير:
تم تشييد المسجد من خلال "الحاكم بأمر الله" في العصر الفاطمي داخل دير سانت كاترين للتصدي للهجمات التي تعرض لها من قبل المعاديين لإنتشار الدين الإسلامي في ذلك الوقت، وقد تم تأسيس المسجد بإرتفاع مائتي قدم، وخلال الحملة الفرنسية قام القائد "نابليون بونابرت" بتقوية بنية السور.

كنيسة الموتى:
يتواجد بها مجموعة من الأحجار التي تحتفظ بالجماجم الخاصة بالموتى.

جبل البنات:
سُمي الجبل بهذا الاسم نسبًة للبنات اللاتي هربن من أهلهن في الماضي بسبب اجبارهن على الزواج مما دفعهم ذلك للقفز من أعلى قمة الجبل عند اقتراب أهلهن منهن احتاجًا على ذلك القرار.

جبل موسى:
يمتد ارتفاع الجبل نحو أكثر من ألفي ومائتي وثمانين مترًا فوق مستوى سطح الأرض، حيث يُعتبر من أكثر الأماكن المُناسبة للتسلق، ويُمكنك الوصول إليه من خلال طريقين يستغرق كل منهما حوالي أربعة ساعات للصعود إلى قمته، إما طريق "الرهبان" من خلال السلالم الحجرية التي يبلغ عددها حوالي ثلاثة آلاف وخمسمائة درجة، ومن خلال استخدامك لذلك الطريق ستمر بكنيسة "العذراء مريم" وقناطر "اسطفانوس"، أو بإمكانك الصعود إليه من خلال طريق "الجمال"

 أو كما يُعرف بطريق "عباس باشا" والذي أمر بتمهيده الخديوي "عباس" وقد سُمي بطريق الجمال نسبًة لوجود الجمال المتواجدة به والتي تُساعدك في صعوده، وفي حالة اختيارك لذلك الطريق ستسير بمحاذاة سور دير "سانت كاترين" بالإضافة إلى مرورك بمنطقة "فرش النبي إيليا" والتي بها يتم البدء في الصعود إلى الجبل مع التخلي عن الجمال التي استخدموها في البداية.

كنيسة التجلي:
تم تشييدها بأمر من "جستنيان" الإمبراطور البيزنطي، وتحتوي الكنيسة على الباب الخشبي ذو النقوشات والزخارف الدقيقة، كما توجد بها القاعة المُزينة باللوحات الدينية، وهناك المحراب الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1612م، وكذلك التابوت ذو الزخارف والنقوشات الجميلة والذي يضم بداخله جثمان القديسة "كاترين".

متحف الدير:

يقع المتحف في الجهة الغربية من كنيسة "التجلي" حيث يُمكنك الذهاب إليه من خلال الدرجات السلمية المتواجدة بداخله، ويشتهر المتحف باسم "الخزانة المقدسة" وذلك لإحتوائه على المخطوطات واللوحات الدينية التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر مع مجموعة من أقدم الكتب الإنجيلية.

 

مدينة سانت كاترين واحدة من أشهر وأجمل المدن السياحية على مستوى العالم تقع هذه المدينة فى شبه جزيرة سيناء تختلف فى مناخها كثيراً عن باقى المحافظات، 

وذلك لارتفاعها الشاهق عن سطح البحر فهى تقع على ارتفاع 1600 متر ما يجعل مناخها لطيفاً فى فصل الصيف وشديد البرودة فى فصل الشتاء حيث تُغطيها الثلوج فى أغلب الأحيان،

وتعتبر مدينة سانت كاترين مزاراً دينياً هاماً حيث يقع بها دير القديسة كاترين وجبل موسى عليه السلام

سانت كاترين جبال سيناء الثلوج مصر اوروبا

موضوعات متعلقة

تطير بمفردها حول العالم.. فتاة تقترب من تحطيم رقم قياسي

عصور ما قبل التاريخ.. اكتشاف أنقاض منازل من العصر الحجري في الصين

حبس نفسه 12 يوما متواصلة.. أبو فلة ينجح في جملة لإنقاذ اللاجئين ويحقق رقمين قياسيين

الجرعات التعزيزية لا تمنع الإصابة بمتحور أوميكرون

تهديد للسكان .. قرية إسبانية تعيش تحت صخرة ضخمة

فوبيا اللقاح..دراسة تكشف عن وهم الأعراض الجانبية لمتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا

نصب خيمة بالشارع.. عمدة إيطالي يضرب عن الطعام احتجاجا على إجراءات كورونا

تطور طبي جديد.. ناقلات النانو لعلاج مرضى السكري من النوع الأول

ترشيحاتنا

أقوى ذكر لطرد الشيطان ..ردده تكن في معية الله وحفظ الملائكة

في ذكرى رحيل سعاد مكاوي | قصة قبلتها مع إسماعيل ياسين

مواعيد مباريات اليوم الخميس 20 - 1- 2022 والقنوات الناقلة

الأمم المتحدة: 2021 ضمن السنوات السبع الأكثر حرا على الإطلاق

كهربا ينعش خزينه الأهلي بأول أقساط إعارته لهاتاي سبور التركي

دعاء في المطر للمريض.. اغتنم الفرصة وأبواب السماء مفتوحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

توجيه من السيسي بتقليل الكثافات في الجامعات والمدارس والمصالح الحكومية

15 يومًا .. الأرصاد : على الجميع توخي الحذر.. البرد شديد |فيديو

مسجل خطر.. القبض على المتهم بقتل لاعبة كرة السرعة في كفر الشيخ

توقعات بسقوط ثلوج.. تحذير عاجل من طقس الخميس والجمعة| الشتاء الأصعب

بسبب كورونا.. إعلام القاهرة تستكمل امتحانات الفصل الدراسي الأول أونلاين

كارفور: أحد العملاء خالف اللوائح التنظيمية داخل فرع المعادي وتقدمنا بشكوى ضده

الجراحة صعبة والموقف خطير.. تفاصيل مرض أشرف قاسم نجم الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنة الخالق على الأرض.. أشهر الأماكن السياحية بمدينة سانت كاترين

سوسن بدر ضيفة الحلقة الأولى.. انطلاق برنامج الستات لسهير جودة ومفيدة شيحة

حبس نفسه 12 يوما متواصلة.. أبو فلة ينجح في جملة لإنقاذ اللاجئين ويحقق رقمين قياسيين

المتهم بقتل روان الحسيني يجرى المعاينة التصويرية في دسوق بكفر الشيخ|شاهد

فيديو

أجواء جماهيرية لـ مشاهدة مباراة منتخب مصر أمام السودان |فيديو

خلعوا الحذاء.. نجوم أثاروا الجدل على السجادة الحمراء

ياشيخة اتقي الله.. مبروك عطية في رسالة نارية لإحدى الحموات

إجراءات مشددة.. عقوبات رادعة لمواجهة أوميكرون في مصر

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ