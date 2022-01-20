محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بشبرا الخيمة والخانكة

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية بمدينتي شبرا الخيمة والخانكة لمتابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها ومتابعة أعمال النظافة بالشوارع وذلك في اطار حرص المحافظة على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وبدأ المحافظ الجولة بتفقد منطقة محيط قصر محمد علي بشبرا الخيمة، حيث تابع الهجان أعمال إنشاء الأرصفة وتجميل السور أمام معهد التعاون الزراعي، حيث التقى المحافظ بمهندسي الموقع وشدد بدفع الأعمال والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن مشددا أيضا بمتابعة أعمال النظافة والتجميل بالمنطقة المحيطة بالقصر ومراجعة أعمال الإنارة وتهذيب الأشجار.



كما تابع المحافظ أعمال توسعة الطريق الدائري بحي غرب وشرق شبرا الخيمة في القليوبية والخصوص والقلج بالخانكة حيث تم تسليم معظم القطاعات بنطاق محافظة القليوبية وجاري الانتهاء من إزالة العقارات المتعارضة، وجاري أعمال صب الخراسانات والأساسات.

ووجه المحافظ المسئولين بحي غرب شبرا الخيمة بالمتابعة الجيدة لأعمال التطوير التي تتم والتواجد بشكل مستمر وتذليل العقبات.



وأكد الهجان مواصلة جهود إزالة العقارات المتعارضة مع مسار توسعات الطريق الدائري والذي ينفذ من خلال وزارة النقل وبالتعاون مع المحافظة، لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة واختصار الوقت الزمني التي تقطعه المركبات وتأتى أعمال التوسعة ضمن جهود الدولة فى التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائرى المحيط بالقاهرة الكبرى والتى تشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى ٨ حارات مرورية بكل اتجاه، وكذلك تطوير جميع المداخل والمخارج، والتى ستحقق طفرة كبيرة فى السيولة المرورية وتنظيم عملية انتقال المواطنين .



وخلال الجولة بمدينة شبرا الخيمة تفقد المحافظ قطعة أرض على مقربة من محور العصار تبلغ مساحتها 5 أفدنة حيث وجه المحافظ بدراسة استغلالها بشكل حضاري منظم لنقل أحد اسواق مدينة شبرا الخيمة اليها.



كما قام محافظ القليوبية بجولة تفقدية بمدينة الخانكة بمنطقة الجبل الأصفر لمتابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة حيث تفقد المحافظ أعمال الحملة المكبرة التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية في نطاق منطقة محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر وكليات جامعة الأزهر بالمنطقة باستخدام 50 سيارة حمولة 50 طن وعدد 5 لودر كبير، حيث تم إزالة أكثر من 105 ألف طن قمامة حتي الآن.



وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة مستمرة في إزالة جميع التراكمات الموجودة بالمنطقة وفق خطة تم وضعها لرفع جميع المخلفات الموجودة، ولن يتم السماح لأي سيارة تلقي مخلفات مرة أخرى وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات حيال أي سيارة يتم ضبطها.