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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول: تحديث آليات الاسثمار لجذب الشركات الكبرى للعمل في مصر

طارق الملا
طارق الملا

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السفير زامانى بن إسماعيل سفير ماليزيا بالقاهرة لبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك في قطاع البترول والغاز 

وأكد المهندس طارق الملا خلال اللقاء أن الشراكة بين مصر وماليزيا في قطاع الغاز الطبيعى ممتدة منذ سنوات طويلة حيث تستثمر شركة بتروناس كبرى الشركات الماليزية  في مصر منذ اكثر من 20 عاماً ، مؤكدا ان قطاع البترول حريص على تعزيز أواصر التعاون مع الشركة الماليزية في مجالات متعددة  و التي بدأت تنويع استثماراتها في مصر بعد دخولها مجال انتاج وتسويق الزيوت عالية الجودة  .

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون والشراكة بين قطاع البترول وبتروناس الماليزية  ، والتي تشارك مع شركة شل العالمية في البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعى في منطقة غرب الدلتا العميق إضافة الى منطقتي الفنار وسيدى جابر بالبحر المتوسط التى فازت بها بتروناس مع شل فى عام 2020  ،إلى جانب مشاركتها فى مجمع اسالة الغاز الطبيعى وتصديره في منطقة ادكو  ، و أيضا التعاون في مجال انتاج وتسويق زيوت المحركات عالية الجودة من خلال شركة بتروناس مصر للزيوت التي تم تأسيسها مؤخراً كإستثمار مصري ماليزى مشترك مع شركة مصر للبترول .

وأشار الملا  الى الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر في  مجال البحث عن الغاز الطبيعى والمناطق الجديدة التي يقوم قطاع البترول بطرحها في شرق وغرب البحر المتوسط للاستثمار في مزايدات عالمية امام الشركات العالمية خاصة بعد تحديث آليات الاستثمار في هذا المجال لجذب الشركات العالمية للعمل في تلك المناطق واطلاق البوابة الاستثمارية الرقمية للإستكشاف والإنتاج التي تم من خلالها مؤخرا طرح مزايدة عالمية ناجحة وترسيتها على الشركات الفائزة بمناطق البحث والاستكشاف في مصر .

ومن جانبه أعرب السفير الماليزى عن اعتزاز بلاده بعلاقات التعاون مع مصر في قطاع البترول والغاز والشراكة الحالية لشركة بتروناس مع الجانب المصرى ، مؤكدا أنها تسعى لمواصلة النجاحات مع مصر في المشروعات المشتركة وتطوير تلك الشراكة بما يحقق صالح الجانبين ، معربا عن تقديره لجهود الحكومة المصرية ووزارة البترول في تطوير آليات التعاون مع الشركات العاملة في مصر لدفع استثماراتها إلى الأمام .

حضر اللقاء الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " ايجاس ".

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