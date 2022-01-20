تقديم الخدمات الطبية لمليوني مواطن في الحملات القومية بالشرقية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات ودعم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال الصحة والسكان، تم التكليف برفع كفاءة الخدمات الوقائية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية، من خلال الحملات القومية، والتي تضم حملة تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال، وحملة تطعيم المدارس بالسحائي والثنائي، وحملة حقك تنظمي، وغيرها.

واضعاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه قامت الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والمشاركة في الحملات القومية، بتقديم الخدمات الصحية وتطعيم أكثر من ٢ مليون مواطن بالمحافظة، وذلك خلال عام ٢٠٢١، حيث قامت فرق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بتطعيم ١٢٦٨١٧٥ طفل بنسبة تغطية بلغت ١.٢% ، وفرق حملة تطعيم المدارس بالسحائي بتطعيم ٣٢٦٤٣٩ طالب بنسبة تغطية ٩٨%، وحملة تطعيم الأطفال بالثنائي بتطعيم ٢٧٤٥٨١ بنسبة تغطية ٩٩%، وحملة حقك تنظمي بتقديم الخدمة لعدد ٢١٤٧٥٧ منتفعة.

وأكد "مسعود" علي استمرار تقديم الخدمات الصحية والتطعيمات للمواطنين بمحافظة الشرقية، من خلال الفرق الطبية بمختلف الحملات القومية بالمحافظة، هذا بجانب التطعيمات الروتينية، وخدمات تنظيم الأسرة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، مقدماً الشكر لمنسقي الحملات القومية بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية المشاركة في الحملات القومية، وجميع القائمين علي هذا العمل نظراً لجهودهم المبذولة لخدمة المواطنين بمحافظة الشرقية.