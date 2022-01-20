مصر للطيران تشارك في القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي

شاركت مصر للطيران في فعاليات " مؤتمر القمة العالمية لطاقة المستقبل " فى أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في ضوء اهتمام وزارة الطيران المدني وحرص الشركة الوطنية مصر للطيران علي تحقيق التنمية المستدامة.

وتعد القمة العالمية من أكبر التجمعات الدولية المعنية بالإستدامة في العالم ومنصة عالمية تسهم في تحفيز الجهود لتسريع وتيرة التنمية المستدامة بمجموعة من الفعاليات والمبادرات العالمية البارزة، وتجمع نخبة من القادة والخبراء من حول العالم، الذين يلتقون وجها لوجه أو افتراضياً لتبادل المعلومات والافكار ووضع الاستراتيجيات واستعراض التقنيات التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة حول العالم.