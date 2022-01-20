من أغنية..رجل تسعيني حديث تيك توك بـ80 مليون مشاهدة | إيه حكايته

لا يملك جيديس شالاماندا البالغ من العمر 92 عاماً من ملاوي هاتفاً جوّالاً ولا يعرف منصة «تيك توك» التي تُنشر عليها مقاطع فيديو قصيرة تنتشر بسرعة البرق حول العالم، إلّا أنه أصبح نجماً غنائياً عليها بحيث شوهد مقطع فيديو يُغنّي هو فيه، أكثر من 80 مليون مرّة.



وتحوّلت أغنية شالاماندا «ليني هو»، التي سجّلها في أواخر عام 2020، إلى ظاهرة تمتد من جنوب أفريقيا وصولاً إلى الفلبين.



وقال شالاماندا لوكالة الصحافة الفرنسية من منزله المُحاط بأشجار المكاداميا والبعيد نحو 20 كيلومتراً من بلانتير، العاصمة الاقتصادية لملاوي: «يطلعني الشباب والشابات على مقاطع الفيديو على هواتفهم ولكن ليس لدي أدنى فكرة عن كيفية عملها»،

مضيفاً: «أحبّ أن يتسلّى الناس وأن يسمعوا ما أقوم به».



وحافظ الفنّان العجوز النحيف ذو الشعر الأبيض على حماسة الشباب، كما يعتبر حفيده ستيبسون أوستن البالغ من العمر 16 عاماً الذي انطلق في عالم الهيب هوب والمبهور بطول مسيرة جدّه الموسيقية التي امتدّت على 70 عاماً،

أن «من المدهش أن يكون عاش كلّ هذا الوقت ليشهد على نجاحه العالمي».



ووُلد شالاماندا في مدينة شيرادزولو في جنوب ملاوي، واشتهر مع قيثارته في كلّ أنحاء البلاد. وأغنيته «بوفالو سولدير» التي يروي فيها حلمه بالذهاب إلى الولايات المتحدة، معروفة من قبل الجميع.



ويُغنّي حالياً في حفلات موسيقية فيما عزف إلى جانب أجيال جديدة من الموسيقيين في العقد الأخير.



وقرّر أن يُسجّل في عام 2021 نسخة ريغي من بعض الأغنيات مع فنانة محلية في الثلاثينيات من عمرها تُدعى بايشنس نامادينغو.

وانتشر مقطع الفيديو بسرعة كبيرة حتى وصل عدد المشاهدات له إلى سبعة ملايين على موقع «يوتيوب».

وفي نهاية عام 2021، وصل مقطع الفيديو إلى منصة «تيك توك» وانتشر حول العالم.

ويقول الفنّان ديفيس نجوبفو: «عندما يسمع الناس في ملهى ليلي أو مهرجان هذه الأغنية، يبدأ الجميع بالرقص، فهي أغنية ناجحة».

ورغم كون كلمات الأغنية بلغة الشيوا المحلية، فإنها «تتوجه إلى روح» الذي يسمعها، حتى لو لم يكن يُجيد اللغة، بحسب جو ماشينغورا، وهو منتج وصاحب شركة إنتاج مقرّها في جنوب أفريقيا.

وأضاف: «يغنّي العجوز بشغف لدرجة أنه يؤثّر بأي شخص يستمع إليه».

وبالنسبة لتامي مبينديرا من معهد المهرجانات في ملاوي، «كانت كلمات الأغنيات في الماضي عميقة، إلى درجة أن صداها لا يزال يتردّد اليوم»، فيما أوجدت منصة «تيك توك» فرصاً رائعة للفنانين.

ولكن لا يزال جيديس شالاماندا الذي رُزق 14 طفلاً منهم سبعة لا يزالون على قيد الحياة، ينتظر أن يعود عليه الانتشار الواسع لأغنيته بمردود مادي.

وقال: «يُفاجئني أني لا أكسب شيئاً رغم شهرة الأغنية. أنا سعيد بجعل الناس يرقصون في كل أنحاء العالم ولكن يجب أن تكون هناك فائدة لي. أنا بحاجة إلى هذا المال».

وبحسب مدير أعمال شالاماندا، بيمفيرو مفاندي، فإن عملية الحصول على عائدات حقوق الملكية لأغنيته التي انتشرت على «تيك توك» مستمرّة، وأعلنت جمعية حقوق الملكية في ملاوي أنها مستعدة لمساعدته.