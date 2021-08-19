باريز هادي تكشف أسرار تقليدها المشاهير بالمكياج: الأقرب لقلبي سعاد حسني |خاص

سمير غانم ودلال عبد العزيز الأبرز..

على مدار الأشهر القليلة الماضية أثارت خبيرة المكياج العراقية، ​باريز هادي​، الجدل بين متابعيها بسبب دقة تقليدها للمشاهير بواسطة المكياج والاستعانة بمشاهد تمثيلية أو غنائية لهم في مقاطع فيديو قصيرة على تطبيقي «انستجرام، وتيك توك» حيث جعلت العديد من المتابعين يصفونها بـ «توأم المشاهير» من شدة الشبه المصطنع.

ورغم أن أشهر فيديو لخبيرة المكياج باريز صاحبة الـ ٣١ عامًا كان للفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم عقب وفاتهما حيث جسدت شخصيتي «شيرين ومراد» من فيلمهما «الرجال في خطر» إلا أنها أبدعت في تقليد العديد من مشاهير التمثيل والغناء في أزمة مختلفة رجالًا ونساءً.

باريز هادي تقليد الفنانة الراحلة زبيدة ثروت

وأوضحت خبيرة التجميل، باريز هادي، في تصريح خاص لموقع «صدى البلد» أنها كردية عراقية امتلكت موهبة الرسم منذ صغرها، كما أنهت دراسة المكياج في الدانمارك، حيث تقيم بها منذ عام 1998م.

باريز تقلد الفنانة الراحلة سعاد حسني

باريز: حبي للنجوم دفعني لتقلديهم

وأضافت أنه بسبب حبها للعديد من نجوم الزمن الماضي والحاضر بدأت في تقليدهم بالطريقة التي يراها الناس من خلال صور ومقاطع فيديو قصيرة تقوم بنشرها على صفحاتها الرسمية.

باريز هادي تقلد الفنانة الراحلة شادية

وتابعت خبيرة المكياج العراقية أنها قلدت العديد من المشاهير مثل: «شادية، صباح، مديحة يسري، نيللي، شريهان، نجلاء فتحي، سهير رمزي، بوسي، عبد الحليم حافظ، نور الشريف، محمود ياسين».

باريز تقلد الفنانة الجميلة شريهان

وواصلت باريز هادي أنها قلدت من مشاهير الجيل الحديث: «إيهاب توفيق، ذكري، كاظم الساهر، أصالة، نانسي، شيرين، أحمد زاهر وبناته ليلي وملك، مي عمر إلخ».

خبيرة المكياج تقلد الفنانة أصالة

باريز: سعاد حسني الأقرب لقلبي

ونوهت في تصريحها لموقع «صدى البلد» أن جميع الشخصيات التي قلدتها قريبة لقلبها لكن شخصية الراحلة سعاد حسني هي الأقرب، مبينةً أنها نالت إعجاب كثيرين.

خبيرة المكياج تقلد هيفاء وهبي

خبيرة المكياج: تقليد الرجال الأصعب

وأشارت «هادي» إلى أنها لا تستخدم سوي أدوات المكياج في تقليدها للمشاهير رجالًا ونساءً لافتةً إلى أن تقليد شخصية الرجل بالمكياج هي الأصعب حيث تأخذ منها يومين أو ثلاثة في التحضير.

الخبيرة العراقية: أمنيتي تعليم الفتيات

واختتمت بأن أمنيتها هي افتتاح مركز لتعليم الفتيات فن المكياج وتقمص الشخصيات به خصوصًا أنها تلقت العديد من الرسائل التي تطلب منها كيفية عمل بعض النجمات له.

خبيرة المكياج، باريز هادي

باريز هادي أثناء التحضير لتقليد احدي الشخصيات





