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مرأة

بـ فستان محتشم.. هبة مجدي تخطف الأنظار بـ لوك جديد من المكياج

الإثنين 29/يونيو/2020 - 05:39 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت خبيرة التجميل ريهام خليفة، صورة جديدة للفنانة هبة مجدي، عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت الفنانة هبة مجدي، بإطلالة محتشمة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار كالعادة، مرتدية فستان قماش باللون الأبيض ذات الأكمام الطويلة وهو ما كشف عن إناقتها وقوامها المثالى.

أما من الناحية الجمالية، أطلت هبة مجدي، بمكياج من أنامل خبيرة التجميل ريهام خليفة مستخدمة ألوان النود الترابية التى تلائمت مع إطلالتها، ووضعت الايشادو البنى الترابى وأحمر الشفاه باللون النود.

وتركت الفنانة هبة مجدي شعرها منسدلًا على كتافيها على طريقة الويفى.

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