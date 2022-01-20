تدريبات إضافية لـ أوباما ورزاق سيسيه في مران الزمالك

حرص يوسف إبراهيم "أوباما" والإيفواري رزاق سيسيه ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على خوض تدريبات اضافية بعد انتهاء المران الجماعي للفريق اليوم الخميس.



وخاض الثنائي تدريبات بالجري حول الملعب لزيادة معدلات اللياقة الخاصة بهما بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.



أدى محمد أوناجم وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة على إرسال الكرات العرضية للثنائي حسام أشرف وحسام عبد المجيد بعد انتهاء التدريبات الجماعية اليوم الخميس.



وتولى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك وأمير عزمي مجاهد مدرب الفريق الإشراف على هذه الفقرة لتدريب اللاعبين على اتقان ارسال الكرات العرضية وكيفية التعامل معها...

أدى محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر القلعة البيضاء، على هامش مران الفريق اليوم الخميس..



ولم يشارك عبد الغني في التدريبات الجماعية للفريق بسبب تعرضه للإجهاد، وأكتفى بخوض تدريبات تأهيلية في الجيم بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وحصل محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم الخميس، بعدما حصل على إذن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون.

جاء غياب محمد عواد عن التدريبات بسبب بعض الظروف الخاصة به، وارتباطه بأداء امتحانات منتصف العام.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال تدريب اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا للقاء غزل المحلة المقبل..



وشهدت التقسيمة مشاركة عمر السعيد مهاجم الفريق بعدما خاض اللاعب تدريبات تأهيلية في بداية مران اليوم تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة