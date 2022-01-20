التعاون الاقتصادي بين مصر وكوريا.. 570 مليون دولار حجم الاستثمارات

يزور الرئيس الكوري الجنوبي مصر اليوم وتستمر زيارته حتى غد، وتعد الزيارة الأولى من نوعها للرئيس كورى منذ 16 عاما.

وتأتي هذه الزيارة فى إطار اتفاق الشراكة التعاونية التى تمت خلال مارس 2016 على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكوريا الجنوبية وتستهدف مناقشة المشروعات المستقبلية بين البلدين بحسب السفارة الكورية فى مصر.

ويرصد موقع "صدى البلد"حجم الاستثمارات الكورية فى مصر وأهم القطاعات التى تستحوذ عليها



شهدت الاستثمارات الكورية اتجاهًا تصاعديًا منذ 2013 وبلغت أعلى معدلاتها خلال الفترة من 2015 حتى 2019، لتصل إلى 570 مليون دولار وذلك بحسب احدث بيانات صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .



وتحتل دولة كوريا الجنوبية المرتبة ال 46 من حيث الدول الأجنبية المستثمرة فى 163 شركة ، وتدعم استثمارات الشركات الكورية العديد من الصناعات في مصر منها الإلكترونية، والمنسوجات، والصناعات البتروكيماوية، مما ساهم في توفير المنتجات للسوق المحلية، فضلا عن دعم قطاع التصدير

وتتركز الاستثمارات الكورية فى مصر فى الصناعات ذات البعد الاستراتيجي والتي تأتي على رأسها قطاعات الالكترونيات والأجهزة المنزلية متمثلة في شركتي سامسونج وال جي كبرى الشركات الكورية العاملة فى مصر.

ويعد مصنع سامسونج للإلكترونيات والذى أنشئ مصر بمحافظة بني سويف فى عام 2013 أول مصنع لشركة سامسونج الكورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، و يعتبر مركزا اقليمياً لإنتاج وتصدير التلفزيونات وشاشات الكمبيوتر إلى الأسواق الأفريقية وباقي دول المنطقة كمرحلة أولى.

وتبلغ حجم استثمارات مصنع سامسونج فى بنى سويف نحو 270 مليون دولار و يستوعب عدد عمالة تصل الى 2000 عامل ومعظمهم من سكان محافظات الوجه القبلى.

وجاءت شركة سامسونج إلكترونكس مصر فى المرتبة الخامسة كأفضل شركة مصدرة فى مصر خلال عام 2020 ،ويصدر المصنع نحو 85% من إنتاجه إلى منطقة الشرق الأوسط و36 دولة أفريقية وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 6 ملايين جهاز سنويًا بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.