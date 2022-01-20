أستاذ اقتصاد دولي: كوريا تنظر إلى مصر لأنها سوق كبير بالشرق الأوسط وبوابة لأفريقيا.. فيديو

قال دكتور شريف هيكل، أستاذ الاقتصاد الدولي، بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية، إن كوريا نموذج يحتذي به للدولة المصرية، مؤكدا أن زيارة الرئيس الكوري لمصر هامة.

وأضاف شريف هيكل، خلال مداخلة عبر تطبيق “زووم” لبرنامج “بدون حظر”، عبر فضائية “صدى البلد" أن كوريا تنظر إلى مصر على أنها سوق كبير بالشرق الأوسط وموقع استراتيجي هام وبوابة لأفريقيا وقريبة من السوق الأوروبي.

وتابع شريف هيكل، أن كوريا ترغب بوجود استثمارات أكبر في مصر وزيادة التبادل التجاري، مؤكدا أن اتفاقية التجارة الحرة نقلة كبيرة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار أستاذ الاقتصاد الدولي إلى أن النموذج التنموي الحالي لمصر دفع كريا الجنوبية للاهتمام بالاستثمار والتعاون معها.

