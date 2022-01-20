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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحالف العربي : نطلب من المدنيين الابتعاد عن معسكرات وتجمعات الحوثيين باليمن

التحالف العربي
التحالف العربي

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أن  عملية "حرية اليمن السعيد" تسير وفق الخطط المعدة، مضيفا أن الأهداف المرحلية من عملية "حرية اليمن السعيد" تتحقق.

وأضاف التحالف العربي: "نطلب من المدنيين الابتعاد وعدم الاقتراب من معسكرات وتجمعات الحوثيين".

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التحالف العربي: ننفذ عمليات عسكرية واسعة ضد الحوثي في اليمن

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وزير خارجية اليمن: موقف مصر تجاهنا ليس غريبا وما جرى في الإمارات يمس الأمن الإقليمي

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، استهداف مخازن أسلحة بمعسكر القوات البحرية بالحديدة، مضيفا أن الأسلحة تم نقلها من ميناء الحديدة تحت غطاء تجاري.

واعتبر التحالف، وفقا لقناة (الإخبارية السعودية)، أن ميناء الحديدة ثكنة عسكرية تهدد الأمن الإقليمي والدولي، موضحا أنه نفذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات الحوثيين بعدد من المحافظات.

وتابع: "نتتبع القيادات الإرهابية المسؤولة عن استهداف المدنيين وليسوا بمنأى عن التعامل"، مضيفا أن العملية استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات.

وكانت المصادر ذكرت أن ضربات تحالف دعم الشرعية في اليمن الجوية تجددت، أمس، على الحوثيين بصنعاء، مضيفا أن الضربات ركزت على المقرات والمعسكرات التابعة للحوثيين.
 

التحالف العربي لدعم الشرعية القوات البحرية الحوثيين اليمن حرية اليمن السعيد

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