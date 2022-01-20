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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحالف العربي: ننفذ عمليات عسكرية واسعة ضد الحوثي في اليمن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، إنه ينفذ عمليات عسكرية ضد ميليشيات الحوثي في عدة محافظات باليمن.

وأضاف التحالف في بيان بثته قناة "الإخبارية" السعودية: "نتتبع القيادات الإرهابية المسؤولة عن استهداف المدنيين وهم ليسوا بمنأى عن التعامل".

وتابع: "العملية استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات".

وكان التحالف قد أصدر منذ قليل، بيانًا عاجلاً قال فيه إنه استهدف مخزن أسلحة لميليشيات الحوثي بمعسكر القوات البحرية في الحديدة.

وقال البيان إن "ميناء الحديدة اليمني ثكنة عسكرية يهدد الأمن الإقليمي والدولي، فقد تم نقل الأسلحة من ميناء الحديدة في اليمن تحت غطاء تجاري".

السعودية.. بيان عاجل من التحالف بشأن عملية عسكرية في الحديدة

التحالف يعلن شن ضربات جوية لمعاقل الحوثيين.. تفاصيل

ومساء الأربعاء، نفذ طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عدة ضربات جوية جديدة على صنعاء توزعت على مناطق معروفة لمقرات الحوثيين في صنعاء، مشيرة الى أنه تم سماع دوي انفجارات بقاعدة الديلمي الجوية.

وكان الجيش اليمني، أعلن في وقت سابق من الأربعاء، أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تجمعات للحوثيين في مواقع متفرقة جنوب محافظة مأرب، وألحق بهم "خسائر بشرية ومادية كبيرة".

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على تويتر إن مدفعية الجيش استهدفت أيضا مواقع وتجمعات لجماعة الحوثي في الجبهة الشمالية الغربية لمحافظة الجوف، وكبدتها خسائر في العتاد والأرواح.

وإلى ذلك، قالت ألوية العمالقة اليمنية، الأربعاء، إن 4 مدنيين قتلوا وأصيب اثنان آخران بجروح جراء قصف صاروخي شنته جماعة الحوثي على محطة وقود في مديرية عين بمحافظة شبوة.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن الحوثيين استهدفوا محطة للمشتقات النفطية في منطقة جعدر بصاروخ باليستي، الأمر الذي أسفر أيضا عن احتراق عدد من السيارات.

وأشار المركز إلى أن هذا الهجوم يأتي "انتقاما من أهالي مديرية عين بعد تحريرها وطرد الميليشيات الحوثية منها من قبل ألوية العمالقة الجنوبية".

هذا وقال تحالف دعم الشرعية باليمن، الأربعاء، إنه نفذ 19 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف التحالف أن الاستهدافات في مأرب دمرت 11 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 90 عنصرا.

كما تصدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، فجر لأربعاء، لهجوم شنه الحوثيون في محاولة لاستعادة تبة الفليحة وسلسلة جبال الردهة جنوب محافظة مأرب.

وكسرت قوات الجيش هجومًا آخر على سلسلة جبال الردهة شرق عقبة ملعاء، كما دمرت المدفعية عددا من الأطقم والآليات العسكرية أسفل العقبة كانت تتجهز للالتفاف على مواقع الجيش.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن تنفيذ ضربات جوية على معاقل ومعسكرات الميليشيا الحوثية في العاصمة اليمنية صنعاء. وقال التحالف إن عملية الاستجابة مستمرة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

 

 

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