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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أمسية شعرية ومسرح عرائس قفازية بثقافة القليوبية

صدى البلد

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة عدة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث عقد بنادي الأدب ببيت ثقافة طوخ، قراءة في إبداع الشاعر محمود درويش.

وأدار الأمسية محمد شحاته، موضحا أهمية الانجذاب إلى إبداعات الرواد وتناولها بالدراسة والتحليل من أجل تقديم أفضل النماذج الأدبية لتشكيل ما يمكن البناء عليه، ثم قدم محمود عبدالله رؤيته حول بداية ظهور محمود درويش المبدع من نسيج الأرض والثورة، وكيف أضفت أعماله بعدا إنسانيا يختلط فيه اللحم بدم الشعر ما يجعله كيانا لا فصام فيه، معددا نماذج من ابداعاته الشعرية المتفردة، ثم تحدث ناجي محمدي عن تأثر درويش بالفقد وغوصه في الرمزية المعبرة، التي قضت على المباشرة، وجاءت لتبدو الصناعة قوية في المتن والشكل بعيدا عن جفاف المادة أو الأدب المستهلك، مدللا على ذلك بنجاح تجربة درويش الإبداعية.

كما نظم نادي العلوم بقصر ثقافة الطفل ببنها، محاضرة مبسطة للتعريف بجهاز تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية، مع تجربة عملية على الجهاز، إشراف إيهاب غنام، إلى جانب إعداد مجلة حائط باسم "عيد الشرطة المصرية" تضمنت مجموعة من المعلومات حول سبب اختيار يوم ٢٥ يناير من كل عام عيدا للشرطة المصرية، إشراف رشا السيد.

فنون تشكيلية

ويواصل قصر ثقافة بهتيم، استقبال الطلاب الراغبين في التعليم ومحو الأمية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، تدريب نجلاء فتحي، بينما أعد نادي العلوم بقصر ثقافة كفر شكر، محاضرة بعنوان "مشغل الأقراص الصلبة والمدمجة" لمدربة النادي أميرة علي. وعقد قصر ثقافة بنها محاضرة بعنوان "السوشيال ميديا" لمدرب النادي محمود سعيد، بينما نظم قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة القناطر الخيرية، فاعليات ورشة تعليم فن الأركت، تدريب الفنان حامد شاكر.

كما بثت صفحة الفرع الرسمية، مسرح عرائس قفازية أعده بيت ثقافة القلج بأسم "أهمية القراءة" تأليف الشاعرة منى الغريب، أداء صوتي وتحريك الفنان هاني عبدالعظيم  ودعاء حسن، وعرض لمقطوعة موسيقية أداء الريس أبوجاسر عضو فرقة شبين القناطر للآلات الشعبية والمزمار البلدي.

قصور الثقافة هشام عطوة إقليم القاهرة نادى الادب بيت ثقافة طوخ

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