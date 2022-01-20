القومي لحقوق الإنسان ودمج توصيات منتدى شباب العالم على أجندة أعماله |تفاصيل

شهدت مدينة شرم الشيخ في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من الشباب من الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم.

وشهد الرئيس السيسي، والسيدة انتصار السيسي، الحفل الختامي لفعاليات منتدى شباب العالم الذي أقيم بمقر مشروع النصب التذكاري لإحياء الإنسانية بمدينة السلام "شرم الشيخ"، الخميس الماضي.

منتدى شباب العالم

توصيات منتدى شباب العالم

وفي ختام فعاليات المنتدى خرجت مجموعة من التوصيات شملت الموضوعات الرئيسية التي تحدث عنها المنتدى والجلسات النقاشية التابعة له، وتمثلت التوصيات في:

الدعوة لتأسيس مجلس أعمال مشروعات إفريقيا، والذي يجمع رواد الأعمال من الشباب ورجال الأعمال.

ربط أفكار وابتكارات الشباب بفرص العرض ومبادرات التمويل.

دعوة مُنظمة الصحة العالمية لتبني مبادرة للاعتراف المتبادل باللقاحات.

توطين تكنولوجيا تحلية المياه في كل دول العالم التي تعاني من الفقر المائي.

الدعوة لعقد قمة عالمية لمؤسسات التمويل الدولية والدول المانحة لبحث أفضل السبل والآليات لمساعدة المجتمعات الفقيرة والأكثر فقرًا.

ضرورة إشراك الشباب في قضايا التغير المناخي، والعمل على النشر والتعريف بالأهداف المناخية على المستوى الإقليمي والدولي.

الدعوة لإدراك قضايا تنظيم استخدامات الموارد المائية العابرة للحدود على قمة أولويات الأجندة العالمية، عبر بلورة نموذج عالمي للحوكمة في إدارة الموارد المائية المشتركة ترتكز على القواعد المستقرة والمستدامة للقانون الدولي.

الدعوة لتوحيد الجهود الأممية لتأسيس منصة موحدة تابعة للأمم المتحدة معنية بضمان التمويل اللازم لمسار إعادة الإعمار وتنسيق السياسات المتعددة بين جميع الأطراف تحت مظلة واحدة.

إطلاق استراتيجية دولية تستهدف تعزيز التضامن الإنساني والاجتماعي وخلق فرص ومجال أكبر لدعم السلم والأمن الدوليين فيما بعد الجائحة.

أهمية التوصيات والقرارات

من جانبه ثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، عالياً التوصيات التي صدرت عن النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس خلال اجتماع المجلس الذي استمر حتى ساعة متأخرة من مساء الأربعاء على أهمية التوصيات والقرارات الصادرة عن منتدى شباب العالم، خاصة أنها جاءت منبثقة عن الجلسات الحوارية والنقاشية التي عقدت خلال فعاليات المنتدى بمشاركة فعالة من الشباب وحضور رسمي مميز من جانب المسئولين.

منتدى شباب العالم

وأوضحت "خطاب"، التي شاركت في جلسة محاكاة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن النسخة الرابعة من المنتدى تعرضت لعدد كبير من القضايا الهامة والحيوية والمؤثرة على الصعيد العالمي، وهو ما أنعكس على ثراء المناقشات التي عقدت خلال المنتدى وتوجت بالوصول إلى توصيات فعالة لمختلف القضايا.

وأشارت إلى أن مشاركة الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، في المنتدى إلى جانب رؤساء ومسئولي حكومات عدد من الدول والمنظمات الدولية أعطى المنتدى حالة كبيرة من الزخم، وستؤدي إلى ظهور نتائج ملموسة نابغة من التوصيات والمناقشات الصادرة عن المنتدى.

واستعرضت "خطاب" خلال اجتماع المجلس القومي لحقوق الإنسان التوصيات الصادرة عن المنتدى والتي تضمنت الدعوة لتأسيس مجلس أعمال مشروعات إفريقيا، والذي يجمع رواد الأعمال من الشباب ورجال الأعمال وربط أفكار وابتكارات الشباب بفرص العرض ومبادرات التمويل ودعوة مُنظمة الصحة العالمية لتبني مبادرة للاعتراف المتبادل باللقاحات وتوطين تكنولوجيا تحلية المياه في كل دول العالم التي تعاني من الفقر المائي والدعوة لعقد قمة عالمية لمؤسسات التمويل الدولية والدول المانحة لبحث أفضل السبل والآليات لمساعدة المجتمعات الفقيرة والأكثر فقرًا.

إشراك الشباب بقضايا المناخ

كما تضمنت التوصيات ضرورة إشراك الشباب في قضايا التغير المناخي، والعمل على النشر والتعريف بالأهداف المناخية على المستوى الإقليمي والدولي والدعوة لإدراك قضايا تنظيم استخدامات الموارد المائية العابرة للحدود على قمة أولويات الأجندة العالمية، عبر بلورة نموذج عالمي للحوكمة في إدارة الموارد المائية المشتركة ترتكز على القواعد المستقرة والمستدامة للقانون الدولي.

وشملت الدعوة لتوحيد الجهود الأممية لتأسيس منصة موحدة تابعة للأمم المتحدة معنية بضمان التمويل اللازم لمسار إعادة الإعمار وتنسيق السياسات المتعددة بين جميع الأطراف تحت مظلة واحدة وإطلاق استراتيجية دولية تستهدف تعزيز التضامن الإنساني والاجتماعي وخلق فرص ومجال أكبر لدعم السلم والأمن الدوليين فيما بعد الجائحة.

منتدى شباب العالم

كما تناولت القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي عقب المنتدى والتي تضمنت تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بإعداد برامج تدريبية متخصصة للشباب العربي والإفريقي لتطوير مهاراتهم لمواجهة التغيرات الناجمة عن جائحة كورونا والصراعات الحالية مع تطوير القدرات الشبابية في ريادة الأعمال والتكنولوجيا وتكليف إدارة المنتدى تفعيل منصة حوار تفاعلية لشباب العالم وشباب مصر لتبادل الرؤى والأفكار على أن يتم عرض نتائجها بشكل دوري على مختلف مؤسسات الدولة ورؤية استشرافية للدولة تجاه كافة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام وتكليف مجلس الوزراء بالتنسيق مع أجهزة الدولة لإعداد تصور شامل يعبر عن رؤية الدولة المصرية لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميا.

وبعد استعراض "خطاب"، للتوصيات والقرارات الصادرة عن المنتدى قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان دمج تلك التوصيات ضمن أجندة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة بالمشاركة مع مؤسسات الدولة المختلفة وفي ضوء اختصاصات المجلس التي يتيحها القانون.

كما استقر المجلس على ألية تشكيل اللجان النوعية، التي يضمها المجلس في ضوء ما يضمه المجلس من شخصيات أصحاب خبرة ومتخصصين في مختلف المجالات.

لجان القومي لحقوق الإنسان

ويضم المجلس اللجان الآتية:

لجنة الحقوق المدنية والسياسية

لجنة الحقوق الثقافية

لجنة العلاقات الدولية

لجنة الحقوق الاجتماعية

لجنة الحقوق الاقتصادية

لجنة الشئون التشريعية

لجنة الشكاوى.