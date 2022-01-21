لعلاج الجفاف والتجاعيد.. النصائح البسيطة للعناية بالشعر والبشرة

العناية بالبشرة والشعر في فصل الشتاء تختلف تماما عن الصيف ونشارك بعض القواعد البسيطة للعناية بالشعر والبشرة في الأشهر الباردة. .

العناية بالشعر

* الماء الدافئ أو البارد لغسل الشعر: بينما الحمام بالماء الساخن هو المفضل لدى الجميع ، فإن غسل الشعر به يمكن أن يسبب التجعد والجفاف والقشرة

اغسليها دائمًا بالماء الفاتر أو بالماء البارد فقط إن أمكن.

التكييف: الشتاء يجعل شعرك أكثر جفافا هذا ، مصحوبًا بمنتجات تصفيف الشعر والبخاخات ، يمكن أن يجعلها جافة جدًا فإن استخدام مرطب زيتي لتغذية إضافية أمر لا بد منه.

* التزييت: التدليك بالزيت قبل الغسيل مهم للغاية. يجب أن يتم تضمينه في روتين الشعر في فصل الشتاء

أقنعة الشعر: الشتاء يأتي مع الكثير من القشرة وتهيج فروة الرأس. يمكنك تجربة أقنعة الشعر التي تحتوي على الليمون لتجنب قشرة الرأس.

عناية بالجلد

* الماء الدافئ أو البارد: تمامًا مثل شعرك ، لا تستخدمي الماء الساخن لغسل وجهك لأنه سيجعله أكثر جفافًا. أفضل خيار هو استخدام الماء الفاتر.



* زيت جوز الهند: لا يعتبر زيت جوز الهند مرطبًا رائعًا فحسب ، بل هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من العوامل البيئية الضارة.

* مصل فيتامين سي: يجب أن يكون مصل فيتامين سي الجيد دائمًا جزءًا من روتين العناية بالبشرة ، بغض النظر عن الوقت من العام.

* جل الصبار أو الجلسرين: يمكن أن يكون جل الصبار أو الجلسرين نعمة. فهي لا تساعد فقط على ترطيب بشرتك ، بل تجعلها أكثر نعومة وخالية من البقع.

التقشير: إزالة الخلايا الميتة من بشرتك عن طريق التقشير المناسب. إنها عملية سهلة وستعطيك النتائج على الفور.

* مرطب الشفاه: الشتاء يجعل شفتيك متشققة وجافة. احتفظي دائمًا ببلسم الشفاه في حقيبتك للحصول على شفاه أكثر نعومة.

اليد والقدمين

"الجلد الميت على اليدين والقدمين شائع في الشتاء. احمل معك دائمًا كريمًا جيدًا لليدين واستخدم كريم القدم بانتظام قبل الذهاب إلى الفراش للحفاظ على الرطوبة سليمة