عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لعلاج الجفاف والتجاعيد.. النصائح البسيطة للعناية بالشعر والبشرة

صدى البلد

العناية بالبشرة والشعر في فصل الشتاء تختلف تماما عن الصيف  ونشارك بعض القواعد البسيطة للعناية بالشعر والبشرة في الأشهر الباردة.  .

العناية بالشعر
* الماء الدافئ أو البارد لغسل الشعر: بينما الحمام بالماء الساخن هو المفضل لدى الجميع ، فإن غسل الشعر به يمكن أن يسبب التجعد والجفاف والقشرة

 اغسليها دائمًا بالماء الفاتر أو بالماء البارد فقط إن أمكن.

بعد إثارتهم للجدل.. تعرف على اتجاهات العناية بالبشرة للكوريين

من مطبخك.. 7 علاجات سريعة لعلاج كافة عيوب البشرة

التكييف: الشتاء يجعل شعرك أكثر جفافا هذا ، مصحوبًا بمنتجات تصفيف الشعر والبخاخات ، يمكن أن يجعلها جافة جدًا فإن استخدام مرطب زيتي لتغذية إضافية أمر لا بد منه.

* التزييت: التدليك بالزيت قبل الغسيل مهم للغاية. يجب أن يتم تضمينه في روتين الشعر في فصل الشتاء

أقنعة الشعر: الشتاء يأتي مع الكثير من القشرة وتهيج فروة الرأس. يمكنك تجربة أقنعة الشعر التي تحتوي على الليمون لتجنب قشرة الرأس.

عناية بالجلد
* الماء الدافئ أو البارد: تمامًا مثل شعرك ، لا تستخدمي الماء الساخن لغسل وجهك لأنه سيجعله أكثر جفافًا. أفضل خيار هو استخدام الماء الفاتر.


* زيت جوز الهند: لا يعتبر زيت جوز الهند مرطبًا رائعًا فحسب ، بل هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من العوامل البيئية الضارة.

* مصل فيتامين سي: يجب أن يكون مصل فيتامين سي الجيد دائمًا جزءًا من روتين العناية بالبشرة ، بغض النظر عن الوقت من العام.

* جل الصبار أو الجلسرين: يمكن أن يكون جل الصبار أو الجلسرين نعمة. فهي لا تساعد فقط على ترطيب بشرتك ، بل تجعلها أكثر نعومة وخالية من البقع.

التقشير: إزالة الخلايا الميتة من بشرتك عن طريق التقشير المناسب. إنها عملية سهلة وستعطيك النتائج على الفور.

* مرطب الشفاه: الشتاء يجعل شفتيك متشققة وجافة. احتفظي دائمًا ببلسم الشفاه في حقيبتك للحصول على شفاه أكثر نعومة.

اليد والقدمين

"الجلد الميت على اليدين والقدمين شائع في الشتاء. احمل معك دائمًا كريمًا جيدًا لليدين واستخدم كريم القدم بانتظام قبل الذهاب إلى الفراش للحفاظ على الرطوبة سليمة

العناية بالبشرة عناية بالشعر والبشرة العناية بالشعر العناية العناية بالبشرة والشعر في فصل الشتاء

ترشيحاتنا

مشروع قانون أمريكي جديد حول تزويد أوكرانيا بالأسلحة

الاتحاد الأوروبي يعيد "الحد الأدنى" من وجود أفراده في كابول

للعائلة العمانية .. هوندا اوديسي موديل 2022 |صور

الفيفا يمهل الزمالك ١٥ يوما قبل فسخ عقد سيف الجزيري

بلينكن: لا أتوقع انفراجة في المحادثات مع لافروف

حسام عبدالغفار: نتوقع استمرار وجود إصابات بمتحور أوميكرون من 3 أو 4 أسابيع..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

حقيقة نقل عادل إمام إلى المستشفى في وعكة صحية

الصقيع مستمر وأمطار بعدة مناطق.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

بعد استغاثة سيدة من شقيقيها.. الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف قطار عمر البطل.. رحيل عم صلاح منقذ كنيسة مارمينا من الإرهاب

سقوط مدو لحامل اللقب.. هل يمتطي الفراعنة ظهور الأفيال لعبور دور الـ16 بأمم افريقيا؟

بعد توجيهات الرئيس عن الدراسة والعمل.. ما اجراءات الدولة لمواجهة خطر أوميكرون ؟

احذروا الساعات المقبلة.. أسباب موجة البرد القارس وتأثيراتها حتى 25 يناير

فيديو

ابتكر طريقة لجمع 10 ملايين دولار من بث مباشر.. من هو ابو فله نصير الغلابة ؟ «فيديو»

هتتفضح .. كيف ردت الفنانة سمية الخشاب على المتحرشين؟ "فيديو"

اتفاقيات مهمة وفرص تعاون.. ملخص زيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى مصر ولقائه بالسيسي "فيديو"

تجربة مرشحة في الأدبيات العسكرية العالمية| كيف واجهت الدولة الإرهاب في سيناء.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ