الصحة تطلق 11 قائمة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة.. يتصدر نشرة صباح البلد

تناولت نشرة “صباح البلد”، والمذاع على فضائية “صدى البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أبرز مانشيتات الصحف اليوم الجمعة ، وهي كالتالي :





وزير الأوقاف يفتتح مسجدا بكفر الشيخ بتكلفة 8 ملايين جنيه.

الصحة تطلق 11 قائمة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات.

لافروف وبلينكين يبحثان الخطوات المستقبلية بشأن الضمانات الأمنية.



اليابان تفرض حالة شبة الطوارئ في العاصمة و12 منطقة أخرى لمواجهة أوميكرون.

الأهلي يلتقي المقاولين العرب والبنك الأهلي يواجه الإسماعيلي بكأس الرابطة.



وتتجه أنظار جماهير فريق الأهلي لمتابعة مباراة المارد الأحمر أمام المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة للمحترفين على ملعب استاد السلام

ويسعى الأهلي لتحقيق فوزه الاول في مسابقة كأس الرابطة والتأهل لـ الدور الثاني 0

موعد مباراة الأهلي والمقاولون



وتنطلق المباراة مساء اليوم الجمعة 21 -1 -2022 في تمام الساعه الخامسه مساء بتوقيت القاهرة



