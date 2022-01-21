ملخص وأهداف مباراة برشلونة أمام أتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا

ودع فريق برشلونة بطوله كأس ملك إسبانيا من دور الـ 16 عقب الهزيمة امام فريق أتلتيك بيلباو بنتيجة 3 - 2 في الأشواط الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2 - 2 في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات البطولة للموسم الحالى 2021 - 2022.

أحرز هدف أتلتيك بيلباو الأول إيكر مونياين في الدقيقة الثانية المباراة بينما أحرز فيران توريس هدف التعادل لبرشلونة فى الدقيقة 20.

وسجل إينيجو مارتينيز الهدف الثاني لأتلتيكو في الدقيقة 86 وتعادل بيدرى للبارسا فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع .

وأضاف إيكر مونياين هدف أتلتيك بيلباو الثالث والتأهل لدور ربع النهائي عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 105.

وتأهل ريال مدريد لربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه امام مضيفه فريق إلتشي بنتيجة 2 - 1 .