يستعرض موقع صدى البلد الإخباري- في إطار حرصه على تقديم مجموعة الخدمات لمتابعيه- في السطور التالية، الإجراءات والأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص مركز علاج طبيعي، والمتمثلة في التالي:
الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص مركز علاج طبيعي
- البطاقة الشخصية / العائلية . ( الاصل للاطلاع )
- محضر المعاينة علي المركز
- حوالة بريدية
- طلب الموافقة علي استخراج التصريح
- ايصال رسم تسجيل
- صحيفة الحالة الجنائية .
- مستخرج رسمى من ترخيص مزاولة المهنة اخصائى علاج طبيعى .
- صورة من عقد الملكية / او عقد ايجار موثق ومثبت التاريخ فى الشهر العقارى او اى مستند رسمى اخر يعتد به .
- ايصال سداد رسوم القيد بسجل اخصائى علاج طبيعى .
- رسم كروكى معتمد من صاحب مركزعلاج طبيعي موضحا به الموقع وتفاصيل المحتويات .
- بيان بتجهيزات المركز موضحا به جهة الصنع .
- شهادة تسجيل المركز بنقابة العلاج الطبيعى " مستوفاة الدمغة "
- اقرار من طالب الترخيص بانه المدير الفنى المسئول عن المركز متضمنا تعهده بعدم القيام بتشخيص الحالات او اعطاء وصفات او شهادات طبية او دوائية او طلب فحوص معملية او اشعاعية او غيرها .
- إقرار بوجود طفايات حريق او ايصال شراء طفايات حريق .
- صور ضوئية من عقود العاملين بالمركز.
- شهادة من إدارة الدفاع المدنى والحريق .