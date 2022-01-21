يستعرض موقع صدى البلد الإخباري- في إطار حرصه على تقديم مجموعة الخدمات لمتابعيه- في السطور التالية، الإجراءات والأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص مركز علاج طبيعي، والمتمثلة في التالي:

الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص مركز علاج طبيعي