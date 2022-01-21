عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص مركز علاج طبيعي

ارشيفية
ارشيفية

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري- في إطار حرصه على تقديم مجموعة الخدمات لمتابعيه- في السطور التالية، الإجراءات والأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص مركز علاج طبيعي، والمتمثلة في التالي:

الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص مركز علاج طبيعي

  • البطاقة الشخصية / العائلية . ( الاصل للاطلاع )
  • محضر المعاينة علي المركز
  • حوالة بريدية
  • طلب الموافقة علي استخراج التصريح
  • ايصال رسم تسجيل
  • صحيفة الحالة الجنائية .
  • مستخرج رسمى من ترخيص مزاولة المهنة اخصائى علاج طبيعى .
  • صورة من عقد الملكية / او عقد ايجار موثق ومثبت التاريخ فى الشهر العقارى او اى مستند رسمى اخر يعتد به .
  • ايصال سداد رسوم القيد بسجل اخصائى علاج طبيعى .
  • رسم كروكى معتمد من صاحب مركزعلاج طبيعي  موضحا به الموقع وتفاصيل المحتويات .
  • بيان بتجهيزات المركز موضحا به جهة الصنع .
  • شهادة تسجيل المركز بنقابة العلاج الطبيعى " مستوفاة الدمغة "
  • اقرار من طالب الترخيص بانه المدير الفنى المسئول عن المركز متضمنا تعهده بعدم القيام بتشخيص الحالات او اعطاء وصفات او شهادات طبية او دوائية او طلب فحوص معملية او اشعاعية او غيرها .
  • إقرار بوجود طفايات حريق او ايصال شراء طفايات حريق .
  • صور ضوئية من عقود العاملين بالمركز.
  • شهادة من إدارة الدفاع المدنى والحريق .
علاج طبيعى صدى البلد الأوراق المطلوبة البطاقة الشخصية حوالة بريدية

ترشيحاتنا

من الأحد .. تخفيض عدد العاملين في هيئة الأبنية التعليمية 20% |مستند

الـ var يفسد فرحة الأحمر.. الأهلي يتعادل مع المقاولون 1-1 بكأس الرابطة

زوج فايزة كمال: أطالب بتأجيل طردي من الشقة 20 يومًا ..فيديو

فيديو جراف.. نجم تركي شهير يجري عملية تحول جنسي| تعرف عليه

قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. تعرف على حكمها ووقتها وفضلها

إنستجرام بمقابل مادي .. ميتا تختبر خدمة اشتراك مدفوعة جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموج عالي.. إنذار عاجل من الأرصاد الجوية لمدن البحر المتوسط

3 فئات يحق لها ركوب القطارات بخصم يصل إلى 100%

أوميكرون لا يرحم.. إجراءات جديدة تطبق غدا بسبب ارتفاع إصابات كورونا

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة 21 يناير 2022

كفاية حرام عليكم .. مؤمن زكريا يوجه رسالة غاضبة برفقة الخطيب |شاهد

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

الصحة: رابط جديد في حال تأخر رسالة الحصول على لقاح كورونا

حقيقة إغلاق مدرسة دولية في القاهرة الجديدة بسبب انتشار كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعبة مكررة.. هل يسعى حمو بيكا وعمر كمال إلى ركوب الترند بخناقة مزيفة؟

مذبحة النساء .. قصص مثيرة من داخل منزل ريا وسكينة | صور

توقف قطار عمر البطل.. رحيل عم صلاح منقذ كنيسة مارمينا من الإرهاب

سقوط مدو لحامل اللقب.. هل يمتطي الفراعنة ظهور الأفيال لعبور دور الـ16 بأمم افريقيا؟

فيديو

«التموين» تطلق الأوكازيون الشتوى.. والتخفيضات تصل إلى 50 %

المايوه والفستان بدون بطانة.. مواقف وتصريحات وإطلالات رانيا يوسف

على العهد مخلصين.. أغنية من القوات المسلحة للشرطة بمناسبة عيدها الـ70

فيديو جراف.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في أحدث ظهور على السوشيال

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ