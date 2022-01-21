موسيماني عن التجديد مع الأهلي: المفاوضات طالت وأريد أعرف مصيري

اكد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه يرغب في الإستمرار بقيادة القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وقال موسيماني في تصريحات عقب مباراة المقاولون، إن المفاوضات مستمرة بين وكيل أعماله والنادي ولم نصل لنقطة إتفاق حتي الآن.

وأضاف موسيماني: “حين تطول المفاوضات يسود عدم التركيز والتردد.. أريد ان أعرف مصيري مع الفريق”.

وأوضح أن الخلافات ليست لأسباب مادية وكل ما تردد في هذا الشان غير صحيح.. الخلاف في بنود التعاقد".

وتابع: "لدي عروض أخري وأريد أن أحدد موقفي بوضوح.. هل أستمر أم لا.. شرف ليا البقاء هنا".