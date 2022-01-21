موسيماني يفاجئ عناصر الأهلي الشابة: ساصطحبكم لمونديال الأندية

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سعيد بما قدمه عناصر شباب الفريق في الفترة الأخيرة وخلال مباريات كأس الرابطة.

وأضاف موسيماني: «أول مباراة لشباب الأهلي كانت الأصعب لإذابة الجليد بينهم وبين مثل هذه المباريات، وهذا ما سعيت لتجاوزه لإكسابهم الثقة والخبرات مع استيعاب طريقة اللعب، ولهذا كانت هذه المباريات فرصة جيدة بالنسبة لهم».

وأوضح موسيماني أن الأهلي يمتلك عناصر شابة مميزة للغاية وقادرة على تقديم المزيد من المجهود المؤثر للفريق الأول في الفترة القادمة، مؤكدًا أنهم استوعبوا الكثير من طرق اللعب وبدأوا يظهرون بشخصيتهم وسعيهم الدائم لتسجيل الأهداف لتحقيق الفوز.

وأتم أنه سوف يقوم باصطحاب أكثر من عنصر بفريق الشباب الذي يشارك حاليًّا للدخول بقائمة الفريق في كأس العالم للأندية، ولكنه لن يعلن الآن عن هذه الأسماء حتى لا يتأثر بقية اللاعبين، خاصة أن الفريق أمامه مباراتان في كأس الرابطة ويسعى للحفاظ على تركيز جميع اللاعبين.

وأشار إلى أن ظروف بطولة كأس الرابطة هي التي أجبرته على إشراك العناصر الشابة بصفوف الفريق نتيجة للإصابات وعدم جاهزية البعض الآخر، ولكنها كانت فرصة رائعة لاكتشاف هذه العناصر التي أصبحت مكسبًا للنادي الأهلي.