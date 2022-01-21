حتى إن قالها الزوج.. الإفتاء: الطلاق لا يقع باتفاق العلماء فى هذه الحالة

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن التعامل مع حالات الطلاق داخل دار الإفتاء يتم وَفق طريقة منظمة ومنضبطة تمر بثلاث مراحل، تبدأ بتعامل أمين الفتوى معها، فإذا لم يتيسر الحل، يحال إلى لجنة مختصة مكونة من ثلاثة علماء وإذا كانت هناك شبهة في وقوع الطلاق، تحال عليه شخصيا.

وأضاف مفتى الجمهورية، خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق،إنه يتم التحقيق مع الزوج لمعرفة هل كان مدركا للفظة الطلاق أم لا، بواسطة علماء دار الإفتاء.

لا يقع الطلاق

وتابع: إذا وجد العلماء أن الزوج لم يكن يدري ما يقول لشدة الغضب مثلًا ونطق بالطلاق دون أن يدري فحينها لا يقع الطلاق باتفاق العلماء.

وأضاف المفتي قائلا:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق في إغلاق" وفسره العلماء بأنه الغضب أو الإكراه.

ولفت المفتي إلى أن الزواج عقد ثبت بيقين، ولا ينبغي أن يُرفع إلا بيقين، لذا يقول علماء الدار بالتحقق من وقوع الطلاق.

وأوضح مفتي الجمهورية.