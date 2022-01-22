محمد ثروت: مصر بقت حاجة تانية بعهد السيسي.. والأجانب بيحسدونا عليه.. فيديو

قال المطرب الكبير محمد ثروت، إن “مصر فيها كل حاجة بفضل الرئيس السيسي واشعر أن بلادي أصبحت دولة عظمى ومش هقول كلام بمجرد المجاملة والراجل ده أنا أحييه وأقوله ربنا يحافظ عليك ويجعله في ميزان حسناتك وانت بتعمل وانا مهندس واعرف يعنى ايه شغل”.

وأضاف محمد ثروت، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياه”، أن “مصر بقت حاجة تانى برة ومصر بقت في وضع تانى وبسمعها من أجانب بيقولوا أنتم عندكم السيسي احنا معندناش السيسي”.

عملته اليابان لمصر

وتابع محمد ثروت، أن “مسرح الاوبرا بتاعنا هو مسرح عادى عملته اليابان لمصر ولكن اللي تم في العاصمة الاتدارية أوبرا مشرفة وانا روحت معظم دول العالم وشوفت الأوبرا عندهم بس احنا أكثر ابهارا”.