تغلب على مرضه بفنه.. ثروت: عبد الحليم حافظ كان مخلصا ومحبا لبلده.. فيديو

قال المطرب الكبير محمد ثروت، “أنا مشوفتش عبد الحليم حافظ غير مرة واحدة كانت في عام 1976 وكان في سيارته ومشوفتوش مرة تانية ولكنه هو مطرب عظيم”.

وأضاف محمد ثروت، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، أنا بحب في عبد الحليم حافظ هو احساسه بتغلبه على مرضه بفنه وهو غلب المرض وقربت من الناس اللى كانوا معاه من مأمون الشناوى وعبد الوهاب".

وتابع المطرب محمد ثروت، أن عبد الحليم حافظ كان مخلص ومحب لبلدة واحساسه مش هيتكرر وهو مدرسة وقصة تانية".

رائع جدا

وأشار محمد ثروت إلى أنه انا غنيت لفريد الأطرش وهو رائع جدا وتجد نفسك أمام مخرج عظيم"