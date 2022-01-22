تسونامي تبتلع قعيدًا ونجاته بأعجوبة في اليوم التالي

خلال مجموعة الكوارث الطبيعية التي تشهدها مملكة تونجا في ظل البركان المدمر، نجا قعيد بمعجزة من الموت المحقق بعدما سحبته تسونامي من داخل منزله، حيث قضى حوالي 27 ساعة في التخبط بين الأمواج حتى نجاته.

تسبب ثوران بركان هنغجا تونجا-هونج هاباي في اندفاع موجات تسونامي عبر الأرخبيل، مما ألحق أضرارًا بالقرى والمنتجعات والعديد من المباني، ونتج عنه تعطل كافة الاتصالات في المملكة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 105000 شخص.

ومن رحم الأحداث المدمرة، خرج «ليسالا فولاو» بمعجزة وهو قعيد يعيش في جزيرة أتاتا الصغيرة المعزولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 60 شخصًا.

حيث سحبت التسونامي فولاو إلى البحر بعدما ضربت المياه منزله، فقد حاول الإيواء إلى شجرة لتحميه لكن الأمواج المدمرة كانت أقوى.

يقول الرجل البالغ من العمر 57 عامًا خلال مقابلة إذاعية مع وكالة الإعلام التونغية Broadcom بعد نجاته، بأنه يعاني من إعاقة ولا يستطيع المشي بشكل صحيح.

يحكي: "طفت على الماء، وحطمتني الأمواج العاتية التي استمرت في الظهور، لكنني استطعت النجاة".

وتمكن فولاو ببطء من السباحة 7.5 كيلومتر (4.7 ميل) إلى جزيرة تونجاتابو الرئيسية، ووصل إلى الشاطئ بعد 27 ساعة من السباحة المتواصلة.