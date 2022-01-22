الإنتهاء من إصلاح كسر خط المياه الرئيسي بشبين القناطر فى القليوبية

أعلن المحاسب خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر فى القليوبية، عن الإنتهاء من إصلاح عطل مياه بجوار مسجد الجبسة منطقة الشبيني وعطل مياه بشارع مجلس المدينة.

وقال رئيس المدينة، إن العطل جاء نتيجة حفر بالمنطقة لتنفيذ اعمال الشركة المصرية للاتصالات لتركيب خط اتصالات فيبر تسبب في كسر ماسورة الخط الرئيسي، وعلى الفور تم الاصلاح والتنبيه علي المقاول المسئول بالالتزام بضوابط السلامة المهنية ورفع نواتج الحفر وتسوية وتمهيد اماكن العمل اولا باول لعدم اعاقة المرور وسيولة حركة السير.

من ناحية اخرى قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية بمدينتي شبرا الخيمة والخانكة لمتابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها ومتابعة أعمال النظافة بالشوارع وذلك في اطار حرص المحافظة على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد منطقة محيط قصر محمد علي بشبرا الخيمة، حيث تابع الهجان أعمال إنشاء الأرصفة وتجميل السور أمام معهد التعاون الزراعي، حيث التقى المحافظ بمهندسي الموقع وشدد بدفع الأعمال والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن مشددا أيضا بمتابعة أعمال النظافة والتجميل بالمنطقة المحيطة بالقصر ومراجعة أعمال الإنارة وتهذيب الأشجار.

كما تابع المحافظ أعمال توسعة الطريق الدائري بحي غرب وشرق شبرا الخيمة في القليوبية والخصوص والقلج بالخانكة حيث تم تسليم معظم القطاعات بنطاق محافظة القليوبية وجاري الانتهاء من إزالة العقارات المتعارضة، وجاري أعمال صب الخراسانات والأساسات.

ووجه المحافظ المسئولين بحي غرب شبرا الخيمة بالمتابعة الجيدة لأعمال التطوير التي تتم والتواجد بشكل مستمر وتذليل العقبات.

وأكد الهجان مواصلة جهود إزالة العقارات المتعارضة مع مسار توسعات الطريق الدائري والذي ينفذ من خلال وزارة النقل وبالتعاون مع المحافظة، لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة واختصار الوقت الزمني التي تقطعه المركبات وتأتى أعمال التوسعة ضمن جهود الدولة فى التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائرى المحيط بالقاهرة الكبرى والتى تشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى ٨ حارات مرورية بكل اتجاه، وكذلك تطوير جميع المداخل والمخارج، والتى ستحقق طفرة كبيرة فى السيولة المرورية وتنظيم عملية انتقال المواطنين.