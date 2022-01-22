عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة رياضية .. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار بجمالها

بإطلالة رياضية.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار بجمالها

الفنانة:ميرنا نور
الفنانة:ميرنا نور الدين

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميرنا نور الدين بإطلالة رياضية في أجواء صباحية مشرقة،وكتبت معلقة من خلال صورتها :Shine.
 

ويعرض حاليا للنجمة ميرنا نور الدين فيلم الجريمة والذي يعد التعاون الثالث الذى يجتمع  فيه  أحمد عز مع الفنانة منة شلبي، حيث سبق وأن قدما معاً فيلم “ شباب تيك اواى ” فى بداية مشوارهما الفنى ثم فيلم “ بدل فاقد.

فيلم الجريمة والذى يقوم ببطولته أحمد عز من إخراج شريف عرفة ، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين أبرزهم ماجد الكدواني ومنة شلبي ومحمد جمعة وسيد رجب ومحمد الشرنوبي وميرنا نور الدين وغيرهم. 

أحدث  أعمال ميرنا نور الدين مشاركتها في حكايات مسلسل وراء كل باب، حيث تلعب بطولة العمل مع كل من الفنانات  هدي الأتربي وكارولين عزمي والفنانة سلوى عثمان، أما البطولة الرجالية في الحكاية فستكون من نصيب الفنان الشاب محمد عز. 

 حكاية في عشق البنات من إخراج فاروق إسماعيل ومن تأليف أحمد عبد الفتاح ، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي درامي ومن المقرر عرضها علي قناة الحياة.

ميرنا نور الدين صور ميرنا نور الدين إطلالات ميرنا نور الدين اعمال ميرنا نور الدين

ترشيحاتنا

لمدة 4 أعوام .. تويوتا تزيد من وقت قوائم الانتظار لسياراتها لاندكروزر

الوزراء: مد توفيق أوضاع منظمات المجتمع الأهلي لمدة عام ينتهي في يناير 2023

في تصريحٍ نادر.. الصين تكشف عن خطوة تحدت بها العقوبات الأمريكية على إيران

تضم ماركات عالمية| مزاد جديد لجمارك مطار القاهرة.. تفاصيل

أرقام محمد الشناوي في أمم أفريقيا بعد الفوز بأفضل حارس في دور المجموعات

السكة الحديد توقع إتفاقية مع صندوق التعاون الكورى لتحديث الإشارات بخط الأقصر السد العالى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة : قرارات جديدة تطبق من اليوم بشأن كورونا... تعرف عليها

متحور جديد متفرع من أوميكرون قيد التحقيق في بريطانيا.. تفاصيل

مشاجرة بالكابينة.. انقلاب سيارة نقل في النيل من أعلى كوبري فارسكور |شاهد

مصابة بجلطة في المخ: قلت لإبني أرميني في الشارع ومتخربش بيتك مرضيش..فيديو

الموج عالي.. إنذار عاجل من الأرصاد الجوية لمدن البحر المتوسط

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

مراتي متجوزة عليا ومقسمة الأسبوع بينا.. مبروك عطية يخرج عن شعوره.. فيديو

قارس البرودة يصل إلى 3 درجات..الأرصاد تحذر من طقس الغد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. سائح يتجول عاريًا.. أصغر طيار أنثى في العالم.. ونجاة رجل من تسونامي

تسونامي تبتلع قعيدًا ونجاته بأعجوبة في اليوم التالي

تجول عاريا.. سائح عربي يرتكب فعل فاضح في دبي والشرطة تتدخل

417 كيلو في الساعة.. سيارة بوجاتي تشيرون تكسر حواجز السرعة وصاحبها في ورطة|شاهد

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل ليلة مرعبة عاشها أبطال مسلسل ولهان في الصليبة

فيديو جراف.. بعنا البيت.. أبرز تصريحات أرملة الفنان يوسف شلبي عن مرضه

فين فلوسي.. ضيف يضع مذيع بي بي سي في موقف محرج

فيديو جراف.. نجم تركي شهير يجري عملية تحول جنسي| تعرف عليه

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ