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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة سائق بطلق نارى خلال مشاجرة في طوخ بسبب خلافات الجيرة

اطلاق الرصاص
اطلاق الرصاص

أصيب سائق بطلق نارى  خلال مشاجرة نشبت مع شخصين آخرين بسبب خلافات الجيرة على الأرض الزراعية بقرية شبرا هارس دائرة مركز شرطة طوخ فى القليوبية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وجرى ضبط الطرف الآخر وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة واحيلوا للنيابة فامرت بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيق.


تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغ بإصابة شخص بطلق نارى بالفخذ الأيسر وتسبب ذلك بفتحتى دخول وخروج، وجرى نقله للمستشفى لتلقى العلاج.


تم إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية وعلى الفور انتقلت قوات الأمن بقيادة المقدم محمد فتحى رئيس مباحث المركز لمكان البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول "م م م" 35 سنة سائق وطرف ثان "ك ع م" 46 سنة مزارع، و"م ع ا"59 سنة مزارع تطورت بسبب خلافات الجيرة فى الأرض الزراعية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى بسلاح نارى "طبنجة"، وأحدثوا إصابة الأول.


وتمكنت قوات المباحث بمركز شرطة طوخ من ضبط المتهمين بإرتكاب الواقعة وأكدا الأول أنه ارتكب الواقعة بواسطة سلاح نارى طبنجة كانت بحوزته وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى المستخدم بالواقعة وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة.

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