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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بسبب سيلفي داخل مطبعة الامتحانات .. إحالة مدير إدارة تعليمية فى القليوبية للتحقيق

امتحانات ارشيفية
امتحانات ارشيفية

قررت مديرية التربية والتعليم فى القليوبية إحالة مدير إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية للتحقيق لقيامه بتصوير نفسه سيلفي داخل المطبعة السرية الخاصة بطباعة الامتحانات للطلاب.

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وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم فى القليوبية أن هذا التصرف لايليق وغرضه «الشو» فقط دون أن يهدف لمصلحة عامة.


وكانت مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قد تداولت صورا لمدير إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمة وهو يلتقط لنفسه صورة سيلفي داخل المطبعة الخاصة بأعمال الامتحانات ليوضح للرأي العام أنه يعمل أثناء الإجازة الرسمية وهي يوم الجمعة.


فى سياق متصل ادى طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الأول امتحان مادة اللغة العربية ومن المقرر أن تنطلق غدا امتحانات الصف الثاني الثانوي ورقيا.


وقالت مديرية التربية والتعليم انه تم تأمين الكنترولات داخل المدارس وأن ورقة الامتحانات كانت واضحة وبخط واضح وأن جميع الأسئلة من الكتاب المدرسي وجاءت الامتحانات خالية من التعقيد والغموض.


وشددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة والكفيلة لتوفير جو من الهدوء للطلاب مع ضرورة محاربة الغش، مع ضرورة توافرالإضاءة والتهوية داخل اللجان مع التأكد من سلامة الوصلات الكهربائية داخل اللجان، حفاظا على سلامة الطلاب.

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