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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد الشافي يصافح لاعبي المحلة والجهاز الطبي

صدى البلد

حرص محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التوجه لغرفة ملابس فريق غزل المحلة فور وصول الفريق الأبيض لاستاد القاهرة، استعدادا لخوض مباراة الفريقين المقرر لها في الخامسة مساء اليوم السبت ، ضمن منافسات الجولة الثالثة لكأس الرابطة.


وقام عبد الشافي بمصافحة لاعبي الفريق ودار حديث بين لاعب الزمالك وعدد من لاعبي المحلة وأعضاء الجهاز الطبي للفريق المنافس قبل بدء عمليات الإحماء.


ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كل من:
حراسة المرمى: محمد عواد - السيد عطية
خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد زكي - حازم إمام
خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - رزاق سيسيه - أيمن حفني - سيف جعفر
خط الهجوم: يوسف أسامة - عمر السعيد - حسام أشرف 


وكان الفريق الأبيض تعادل في المباراة الأولى أمام إنبي بدون أهداف، وخسر المباراة الثانية أمام فاركو بهدفين دون مقابل.

المحلة الزمالك شيكابالا غزل المحلة حازم امام كرة القدم محمد عبد الشافي

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