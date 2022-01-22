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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إصابة عمرو محمود ياسين بفيروس كورونا

عمرو محمود يس ووالده
عمرو محمود يس ووالده

كشف المؤلف عمرو محمود ياسين، عن  إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث جاءت نتيجة المسحة إيحابية

ونشر عمرو محمود ياسين عبر ستوري حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام ، صورة من نتيجة اختبار فيروس كورونا، ، وعلق قائلًا: إيجابي.

يعد مسلسل نصيبي وقسمتك بجزئه الرابع هو آخر أعمال السيناريست عمرو محمود ياسين الفنية، الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرض أولى حلقات الموسم، وانتهى صناع المسلسل من تصويره مؤخرًا.

 

وضم مسلسل نصيبي وقسمتك 4 العديد من الحكايات المتصلة المنفصلة، حيث تكونت كل حكاية من 5 حلقات، وهم: النظارة البيضاء وغرام بانتظام وأوضة وصالة وحلوة اللقطة وتاج راسنا بابا وأنسى روحي وياك واعمل نفسك ميت واللي مايشتري يتفرج.

 

شارع محمود يس:

 

أعرب المؤلف عمرو محمود يس عن سعادته بافتتاح شارع باسم والده الفنان الراحل محمود يس بمدينة بورسعيد .

 

قال عمرو  في تصريح ل "صدى البلد "كنت المفروض هكون موجود النهاردة ولكن  ظروفي صعبة الفترة دي وهو ما منعني من التواجد " .

 

وأضاف: "مدينة بورسعيد و اللواء عادل الغضبان كان  مهتم جدا بتكريم والدي ..والدولة أيضا  كانت مهتمة جدا  منذ وفاة والدى.

 

واستكمل حديثه : " أنا بشكر كل من كان سبب في هذا الحدث لأن  ذلك يعد  تقديرا من الدوله للفنانين ولرموز الفن الذين أعطوا  من مجهودهم وشغلهم سنوات من  الألتزام والأحترام وقدمت رساله بشكل محترم فكان لابد أن يكون  هناك تقديرا  والدوله بالفعل  قامت بكل ذلك وهذا ما أسعدني للغاية " .

 

أكد : " جميل أن تشعر أنك  في بلد تحترم الفن ورموزه وتقدر الفنان الذي يستحق .. فوالدي قدم أدوار وطنيه كثيرة وكان له دور مجتمعي مهم وعنده عمل مجتمعي تطوعي وله أدوار تخدم القضايا الوطنيه سواء افلام اكتوبر أو الافلام الاجتماعيه المميزة أو الأعمال السياسية المهمة مثل  مسرحيه "وقدساه" وغيرها من الأعمال كان لها قيمة ثقافية كبيرة.

 

اختتم : "  والدي أحد الفنانين الذين يستحقون التكريم  .. هو وكل جيله . فكل أهل  بورسعيد يحبون والدي.. مثل ماكان والدي يحبهم ..  والدوله تقدره مثل  ماكان يحب مصر ولأنه كان لديه الغيرة  وولاء شديد للبلد .

 

وكانت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، قد افتتحوا  اليوم الجمعة، شارع الفنان محمود ياسين في مدينة بورسعيد، وذلك ضمن احتفالات المدينة الحرة باختيارها عاصمة للثقافة المصرية.

 

وشارع محمود ياسين، يعد أحد تفرعات شارع الجمهورية، وأهم الشوارع في قلب المدينة الباسلة.

عمرو محمود ياسين كوفيد 19 فيروس كورونا المستجد المسحة إيحابية ايجابي

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