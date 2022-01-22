سعد عبدالرحمن يشارك في معرض الكتاب بـ"التحديق في الظلال"

يشارك الكاتب والشاعر سعد عبدالرحمن رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الأسبق خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 بكتاب جديد له تحت عنوان "التحديق في الظلال.. حفريات في زوايا أدبية مهملة" عن دار النسيم للنشر.

ظواهر أدبية

جاء على غلاف كتاب سعد عبدالرحمن “لكثير من الشخصيات الأدبية لا سيما الشعراء عدة وجوه اشتهروا بوجه أو أكثر منها، ومن قسمات ذلك الوجه أو تلك الوجوه ألفناهم وارتبطنا بهم ، لكن في الواقع لكل منهم وجه واحد أو كثر غير معروف وكذلك لكثير من الظواهر الأدبية زوايا واضحة جلية وزوايا أخرى مبهمة أو غير لافتة للإنتباه كما ينبغي، وأظن أن ثمة أسبابا شتى لذلك لكن السبب الرئيسي من وجهة نظري أنها كذلك لأنها تتوارى خلف طبقات كثيفة من الظلال أو أن الضياء الساطع الذي يغمر الوجه المغمور من الشخصية والزاوية الواضحة من الظاهرة يعشى الأعين فلا ترى سواه أو تراه ولكن بشكل غير كاف”.