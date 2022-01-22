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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

سعد عبدالرحمن يشارك في معرض الكتاب بـ"التحديق في الظلال"

صدى البلد

يشارك الكاتب والشاعر سعد عبدالرحمن رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الأسبق خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 بكتاب جديد له تحت عنوان "التحديق في الظلال.. حفريات في زوايا أدبية مهملة" عن دار النسيم للنشر.

ظواهر أدبية

جاء على غلاف كتاب سعد عبدالرحمن “لكثير من الشخصيات الأدبية لا سيما الشعراء عدة وجوه اشتهروا بوجه أو أكثر منها، ومن قسمات ذلك الوجه أو تلك الوجوه ألفناهم وارتبطنا بهم ، لكن في الواقع لكل منهم وجه واحد أو كثر غير معروف وكذلك لكثير من الظواهر الأدبية زوايا واضحة جلية وزوايا أخرى مبهمة أو غير لافتة للإنتباه كما ينبغي، وأظن أن ثمة أسبابا شتى لذلك لكن السبب الرئيسي من وجهة نظري أنها كذلك لأنها تتوارى خلف طبقات كثيفة من الظلال أو أن الضياء الساطع الذي يغمر الوجه المغمور من الشخصية والزاوية الواضحة من الظاهرة يعشى الأعين فلا ترى سواه أو تراه ولكن بشكل غير كاف”. 

سعد عبدالرحمن الشاعر سعد عبدالرحمن رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الأسبق دار النسيم للنشر زوايا أدبية مهملة

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