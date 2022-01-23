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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

26 يناير.. انطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بـ أهالينا 1 حي السلام

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس القافلة التنموية الشاملة في حي السلام بمشروع أهالينا ١،  يوم الأربعاء 26 يناير برئاسة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا. د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة الشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وتنطلق القافلة في تمام الساعة 11 صباحا في حى السلام بمشروع أهالينا ١، بعد جسر السويس، وذلك في المركز الطبى بالحي.

ويأتي ذلك تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، ا. د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بمشاركة كليات الطب، طب الأسنان، التمريض، الحقوق، التربية النوعية وكلية الدراسات العليا للطفولة، بنك الكساء المصري ومركز تعليم الكبار ، تضم القافلة عدة تخصصات طبية الي جانب صيدلية لصرف الدواء بالمجان، منسق القافلة ا. د جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واشراف ا.  سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس الدراسات العليا التربية النوعية مركز تعليم الكبار

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