يستاهلوا الفضيحة.. مهدي عفيفي يكشف تفاصيل أزمته مع قناة بي بي سي

أثار المحلل السياسي الدكتور مهدي عفيفي الجدل الواسع بعد مطالبته قنوات سي بي سي عربية على الهواء مباشرة بمستحقاته المالية وذلك خلال مداخلة هاتفيه له للتعليق على الأزمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.

https://youtu.be/HIRTEo7mh3Y

تصريحات الدكتور مهدي عفيفي لصدى البلد

قال الدكتور مهدي عفيفي: شاركت بالعمل السياسي، في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ أكثر من 35 عاما، كما شاركت في العمل الإعلامي منذ أحداث 11 سبتمبر، وما حدث أن قناة بي بي سي عربية لم تدفع المستحقات منذ 2019، التي تراكمت لأكثر من 10 آلاف دولار، وكانت هناك مطالبات دائمة لهم.

وتابع: "لكن وجدت تلكؤ وعدم استجابة منهم، واستحداث أخطاء بسبب البنك، ولم تكن توجد أي أخطاء، لذلك قررت فضح هذه القناة المسمومة، التي أعلم تحيزها ضد الدول العربية، وأن تعلم احترام الرأي والرأي الآخر، وأنا أظهر في أي قناة حتى وإن لم تتفق مع مبادئي، المهم الثبات على المبادئ الخاصة بي".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.