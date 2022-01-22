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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أفشة: محمد صلاح ليس مسئولا عن استبعادي من منتخب مصر

صلاح وقفشة
صلاح وقفشة

أكد محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، أن محمد صلاح، نجم ليفربول، لم يتدخل في مسألة استبعاده من قائمة منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيرًا إلى أنه يمتلك علاقة قوية بأسطورة “الريدز”.


وقال أفشة خلال استضافته علي فضائية ام بي سي مصر، : “ محمد صلاح ليس مسئولا عن استبعادي من منتخب مصر وكل الأنباء التي ترددت عن هذا الأمر ليس لها أساس من الصحة”.

وأضاف أفشة: “محمد صلاح شقيقي الأكبر، فهو أكبر مني بأربع سنوات، وأكن له كل الاحترام وهو يحترمني، ولا أعتقد نهائيا أنه سبب استبعادي، ولا ذنب له، لماذا لاعب يستبعد لاعبا آخر؟، لن أظلمه”.

وتابع: “لم أقل أن محمد صلاح ليس مهاريا، هناك فارق بين مهاري وموهوب، لم أندم، لم أقل شيئا خاطئا، بل تحدثت عنه بشكل جيد”.

وأكد أفشة، أن محمد صلاح يسجل في الوقت الحالي من أنصاف الفرص فهو هداف الدوري الإنجليزي، ويعمل بكل قوة كي يتطور ويصل لهذه المرحلة.

واختتم حديثه قائلاً: “أنا لا أقيم لاعبًا، ما قلته أن محمذ صلاح ليس موهوبًا، وللعلم الأصعب في مسيرة لاعب ناجح، ألا يكون موهوبًا، لأنه إذا كان موهوبًا بالتأكيد سيكون لاعبًا جيدًا، أما الأصعب فهو أن تتطور وتصل لما وصل إليه محمد صلاح، إنه أمر صعب جدا”.

 

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