قادها الوزير بنفسه.. مصر للطيران توضح تفاصيل أول رحلة بخدمات صديقة للبيئة.. فيديو

كشف الطيار عمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، تفاصيل أول رحلة تجريبية بخدمات صديقة للبيئة متوجهة إلى باريس.



وقال "أبو العينين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "انطلقت صباح اليوم، من مطار القاهرة الدولي أول رحلة تجريبية فى قارة إفريقيا تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران بخدمات ومنتجات " صديقة للبيئة" على متن الطائرة، بقيادة الطيار محمد منار وزير الطيران المدني متوجهة إلى باريس وعلى متنها 219 راكبا".

وأردف أنه تم إطلاق "رحلة الأحلام" بسبب أنه تم الاستغناء عن المواد البلاستيكية الموجودة على متن الطائرة واستبدالها بمواد مصاحبة للبيئة مثل الورق والخشب من أجل التعبير عن إرادة مصر الحقيقية والتنفيذية في الحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي، متابعا أن مصر للطيران لن تنتظر عام 2025 من أجل توفير كافة المواد المصاحبة للبيئة والبعد عن جميع المواد التي تزيد من الانبعاثات الجوية.



وأضاف: "استراتيجية وزارة الطيران المدني فى مجال البيئة تأتى انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية التي تولى ملف البيئة اهتماما كبيرا وجهود الدولة المصرية فى كافة المحافل الدولية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي ومواكبة رؤية مصر 2030 ".

وأوضح: " الشركة الوطنية تستهدف أن يكون عام 2022 بداية لانطلاق العديد من "مبادرات التنمية المستدامة" حيث تم وضع جدول زمني لتكون جميع الرحلات إلي أوروبا بمنتجات وخدمات صديقة للبيئة بحلول عام 2025، على أن يتم تعميمها على جميع رحلات شبكة الخطوط الجوية تباعا".

وأكمل: "تهدف خطة مصر للطيران إلى تقليل استخدام المواد البلاستيكية " أحادية الاستعمال " على متن رحلاتها بنسبة 90% وحددت الشركة 27 منتجًا مصنوعًا من البلاستيك ( أحادي الاستعمال) كان يستخدم على متن طائراتها واستبدلت بها منتجات صديقة للبيئة".