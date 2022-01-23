عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قادها الوزير بنفسه.. مصر للطيران توضح تفاصيل أول رحلة بخدمات صديقة للبيئة.. فيديو

مصر للطيران
مصر للطيران

كشف الطيار عمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، تفاصيل أول رحلة تجريبية بخدمات صديقة للبيئة متوجهة إلى باريس.


وقال "أبو العينين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "انطلقت صباح اليوم، من مطار القاهرة الدولي أول رحلة تجريبية فى قارة إفريقيا تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران بخدمات ومنتجات  " صديقة للبيئة" على متن الطائرة، بقيادة الطيار محمد منار وزير الطيران المدني متوجهة إلى باريس وعلى متنها 219 راكبا".

 وأردف أنه تم إطلاق "رحلة الأحلام" بسبب أنه تم الاستغناء عن المواد البلاستيكية الموجودة على متن الطائرة واستبدالها بمواد مصاحبة للبيئة مثل الورق والخشب من أجل التعبير عن إرادة مصر الحقيقية والتنفيذية في الحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي، متابعا أن مصر للطيران لن تنتظر عام 2025 من أجل توفير كافة المواد المصاحبة للبيئة والبعد عن جميع المواد التي تزيد من الانبعاثات الجوية.
 

وأضاف: "استراتيجية وزارة الطيران المدني فى مجال البيئة تأتى انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية التي تولى ملف البيئة اهتماما كبيرا وجهود الدولة المصرية فى كافة المحافل الدولية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي ومواكبة رؤية مصر 2030 ".

 

وأوضح: " الشركة الوطنية تستهدف أن يكون عام 2022 بداية لانطلاق العديد من "مبادرات التنمية المستدامة" حيث تم وضع جدول زمني لتكون جميع الرحلات إلي أوروبا بمنتجات وخدمات صديقة للبيئة بحلول عام 2025، على أن يتم تعميمها على جميع رحلات شبكة الخطوط الجوية تباعا".

 

وأكمل: "تهدف خطة مصر للطيران إلى تقليل استخدام المواد البلاستيكية " أحادية الاستعمال " على متن رحلاتها بنسبة 90%  وحددت الشركة 27 منتجًا مصنوعًا من البلاستيك ( أحادي الاستعمال) كان يستخدم على متن طائراتها واستبدلت بها منتجات صديقة للبيئة".

مصر للطيران مطار القاهرة وزارة الطيران المدني التنمية المستدامة مطار القاهرة الدولي وزارة الطيران وزير الطيران المدن

ترشيحاتنا

برلمانية بريطانية تعلن طردها من وظيفة وزارية بسبب "إسلامها"

بركات يكشف كواليس هزيمة مصر من نيجيريا في أمم إفريقيا

بالفيديو.. الكونجرس الأمريكي يدرس إدراج ميليشيا الحوثي على قائمة الإرهاب

تسريبات تكشف تفاصيل مهمة حول هاتف آبل المستقبلي iPhone 15 Pro

عماد متعب: كيروش عنيد جداً ومبيسمعش كلام حد ولا بيحط اللاعيبة في مراكزها الأصلية

مصطفى بكري ساخرا: فيلم "أصحاب ولا أعز" يناقش الملوخية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشار الرئيس للصحة: زيادة أعداد إصابات كورونا «متوقعة» وهذا هو موقف الدراسة|فيديو

التأمينات : باقٍ 6 أشهر على خروج البطاقات الزرقاء من الخدمة |فيديو

وزير التعليم يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة في الترم الثاني بسبب كورونا

مصر في المركز الـ45.. فيفا يصدر التصنيف العالمي للمنتخبات

رياح وثلوج وأمطار.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المُقبلة|فيديو

بديلة دنيا سمير غانم في الكبير قوي.. أحدث ظهور لـ رحمة أحمد..شاهد

الفلوس أهم والتاريخ على حسابي.. محمد رمضان يحذف منشور "التاجي"| تفاصيل

حتحوت يكشف عن الثنائي المعروض للبيع في الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سيارة تطيح بمراسلة على الهواء ومفاجأة بعد الحادث|فيديو

حادثة مثيرة للجدل.. زواج مغربية من هندوسي ورد فعل صادم من والدها

أسباب تشققات الجلد عند الأطفال .. و6 طرق للوقاية منه

الصور الأولى من بيت محمد عبده الخيالي الأشبه بقصر الملوك |شاهد

فيديو

يستاهلوا الفضيحة.. مهدي عفيفي يكشف تفاصيل أزمته مع قناة بي بي سي

بعد ظهوره بـ jeep wrangler .. شاهد أسطول سيارات عمر كمال

نصائح من ذهب .. روشتة مفتي الجمهورية للحد من الطلاق| فيديوجراف

برد ولا كورونا.. كيف تفرق بين الإنفلونزا والفيروس التاجي

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ